Captain America 4: nuovo sguardo al costume di Sam Wilson nel merchandise

Una foto recentemente rilasciata per il merchandising di Captain America: Brave New World offre un ulteriore sguardo al costume del Captain America di Sam Wilson, che a quanto pare avrà un costume tutto nuovo nell'attesissimo quarto sequel sull'eroe d'America.

Su X @FunkoPOPsNews ha condiviso un post promozionale del prossimo Captain America: Brave New World Collector Corps, che uscirà a marzo. In basso a sinistra dell'immagine si può vedere il nuovo look del costume di Sam Wilson, che ricorda più da vicino quello indossato da Steve Rogers (Chris Evans) durante i suoi sette anni da supereroe. Oltre al fatto che la nuova tuta è più blu rispetto a quella che indossava in The Falcon and the Winter Soldier, il cambiamento più importante è che il cappuccio sul collo è stato sostituito da occhiali rossi simili a quelli che Sam indossava come Falcon.

Di seguito potete vedere l'immagine promozionale con il costume di Sam Wilson:

Captain America: Brave New World, per Anthony Mackie il film rappresenta la "chiusura di un cerchio"

Sam Wilson diventa Capitan America

Brave New World sarà uno dei quattro film Marvel a debuttare nel 2025 e seguirà Anthony Mackie nei panni dell'Uomo a stelle e strisce, dopo la sua prima apparizione nella miniserie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Sebbene i dettagli sulla trama del prossimo quarto capitolo non siano stati resi noti, sappiamo che in Brave New World saranno presenti Harrison Ford nei panni di Generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross e diversi personaggi de L'incredibile Hulk, tra cui Tim Blake Nelson nel ruolo di The Leader e Liv Tyler in quello di Betty Ross.