Captain America 4, Anthony Mackie ammette: 'Non c'è molta libertà creativa ai Marvel Studios'

In occasione dell'uscita nel Regno Unito della sua nuova commedia d'azione Paramount+, Twisted Metal, la star della serie Anthony Mackie ha rivelato quanto sia stato diverso lavorare a questo adattamento rispetto al suo decennale coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'ampia intervista, a Mackie è stato chiesto se il suo ruolo nel MCU lo avesse preparato in qualche modo al suo recente impegno in Twisted Metal, show basato sull'omonimo gioco della PlayStation e già rinnovato per la Stagione 2.

"Direi che la Marvel è completamente diversa, proprio perché si tratta di uno spazio di intrattenimento controllato. Non si può fare molto. Si può portare in tavola tanta creatività solo perché Stan Lee ci ha lasciato così tanti contenuti".

Parlando invece della nuova serie: "Mentre lavorare su questo [Twisted Metal], era come dire: 'Ci sono un ragazzo e una ragazza... vai!'. Così siamo stati davvero in grado di costruire il mondo intorno a questo".

Poiché il videogioco originale è basato essenzialmente su auto che si affrontano in vari scenari di combattimento, senza molto spazio per la parte narrativa, c'è stato molto margine di manovra per Mackie e gli altri produttori per costruire la propria storia nell'adattamento.

Quando gli è stato chiesto se questo significa anche che Mackie e i suoi colleghi produttori hanno avuto la libertà di introdurre personaggi o di uccidere inaspettatamente delle persone, Mackie ha risposto: "Esattamente. E questa è la cosa difficile dell'universo Marvel. Lì non si può uscire dalle linee guida dei fumetti".

Mackie ha proseguito: "Sai, quando abbiamo introdotto Falcon e la sua crescita in Capitan America, tutto questo doveva coincidere con quello che Stan ci aveva già dato. Quindi è un gioco di prestigio interessante far parte di quel mondo. Ma questo progetto è stato un po' come dire: 'Divertiamoci e cerchiamo di capirlo man mano'".

La prima stagione di Twisted Metal si basa su un'idea di Rhett Reese e Paul Wernick, e la sceneggiatura è firmata da Michael Jonathan Smith. Al centro della trama c'è un uomo di nome John Doe (Mackie), che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra di macchine (Beatriz), il personaggio affronterà criminali che sono alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli lungo la strada, tra cui un clown folle che guida un carretto dei gelati.

Oltre a Mackie, il cast della prima stagione comprende Stephanie Beatriz, Joe Seanoa e Will Arnett - che danno corpo e voce al cattivo Sweet Tooth - e Thomas Haden Church. Neve Campbell, Richard Cabral, Mike Mitchell, Tahj Vaughans, Lou Beatty Jr., Chloe Fineman e Jason Mantzoukas hanno partecipato come guest star.