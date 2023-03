Captain America 4: Liv Tyler tornerà nel MCU con il ruolo di Betty Ross

Captain America 4 segnerà il ritorno nel MCU di Liv Tyler dopo ben quindici anni.

L'attrice riprenderà la parte di Betty Ross avuto nel film L'incredibile Hulk, arrivato nelle sale nel 2008.

Il lungometraggio Captain America: New World Order apparirà quindi la figlia del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, parte affidata a Harrison Ford, che sostituirà il defunto William Hurt.

Liv Tyler aveva recitato accanto a Edward Norton, interprete di Bruce Banner/The Hulk prima di Mark Ruffalo.

Hurt era ritornato nei film della Marvel nel 2016, in occasione di Captain America: Civil War, mentre Tim Roth è riapparso recentemente in She-Hulk, serie prodotta per Disney+.

Nel nuovo capitolo delle avventure di Captain America ci saranno anche i ritorni di Tim Blake Nelson, Carl Lumby che è il super-soldato Isaiah Bradley in The Falcon and the Winter Soldier, e Danny Ramirez che ha la parte di Joaquin Torres. Tra i nuovi arrivi nel cast c'è invece quello di Shira Haas.

Anthony Mackie sarà il protagonista del film di Captain America che sarà diretto da Julius Onah.

Le riprese sono attualmente in corso ad Atlanta e la sceneggiatura è firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson.

La data di uscita nelle sale è prevista per il 3 maggio 2024.