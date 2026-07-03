Capri su Rai 1, anticipazioni del 3 luglio: il pasticcio di Umberto, Reginella abbandona il ristorante

Dopo il debutto di ieri, Capri torna oggi su Rai 1, alle 14:05, con una puntata in cui esplodono tutti i conflitti, quello tra Scapece e chiunque osi mettersi sulla sua strada, ma anche quello tra Reginella e Vittoria

Capri è arrivata su Rai 1 e un piccolo, piccolissimo segnale di miglioramento c'è già: la fascia oraria delle 14:00/16:00 è salita al 9% di share, guadagnando circa un punto rispetto al giorno precedente.

Così la storica fiction si prepara ad allietare il suo pubblico anche oggi, venerdì 3 luglio, puntuale alle 14:05, per continuare a raccontare l'avventur caprese di Vittoria Mari.

Capri, anticipazioni 3 luglio: Reginella lascia il ristorante

Gabriella Pession e Sergio Assisi

La giornata a Villa Isabella si apre nel caos. Reginella ha deciso di avviare il ristorante senza attendere permessi e licenze, trasformando subito la situazione in un caso potenzialmente illegale. L'arrivo di ospiti illustri pronti a pagare per le sue pietanze rende tutto ancora più delicato, mentre all'insaputa di Massimo, Umberto spinge per continuare a tutti i costi.

A complicare lo scenario arriva la reazione di Domenico Scapece, deciso a fermare la concorrenza: si presenta alla caserma dei Carabinieri per chiedere la chiusura immediata del ristorante abusivo.

Sul piano personale, il conflitto esplode. Reginella è sempre più convinta che Vittoria non sia davvero la figlia di Angela e, ferita e adirata, prende una decisione drastica: lascia il ristorante e si trasferisce a casa di Gennarino, interrompendo ogni collaborazione con i fratelli Galiano.

Vittoria, pur scossa dal distacco della nonna, non si ferma e decide di continuare da sola in cucina. La tensione però resta altissima: il rapporto tra le due sembra ormai compromesso, proprio mentre emergono nuovi dubbi sull'identità della ragazza.

Umberto e Jane: il segreto che può esplodere

Intanto all'hotel Scapece arriva Jane, una donna inglese che ogni anno trascorre pochi giorni a Capri per rivedere Umberto. La sua presenza riaccende un legame ambiguo che l'uomo non vuole più alimentare. Per evitare conseguenze, Umberto mente: racconta a Jane che Massimo è malato e ha bisogno di assistenza, una scusa costruita per tenere nascosto tutto e proteggere la sua nuova relazione. Ma la situazione resta instabile e il rischio che la verità emerga è concreto.

A cambiare gli equilibri arriva anche un noto critico gastronomico, segnalato da Carolina, che potrebbe determinare il futuro del ristorante di Reginella. Nel frattempo Rossella inizia a frequentarlo, convinta di aver finalmente incontrato l'uomo giusto.

Umberto, consapevole del peso della sua valutazione, prova a convincere Reginella a tornare in cucina. Ma la donna rifiuta con fermezza, rinnovando la sua accusa contro Vittoria e arrivando a mandare Gennarino e Amalia a riprendersi le sue pentole.

Tra denunce, segreti e fratture familiari, la situazione a Capri diventa sempre più instabile. Il ristorante rischia la chiusura, i rapporti personali si spezzano e nuove verità iniziano a emergere, mentre ogni personaggio sembra ormai costretto a scegliere da che parte stare.