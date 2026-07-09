Capri anticipazioni 9 luglio: Carolina riporta Nicola a Capri, Umberto viene frainteso

Nella puntata di Capri in onda oggi, 9 luglio, alle 14:05, Carolina riesce a ottenere ciò che desiderava da tempo convincendo Edoardo a lasciarle riportare il piccolo Nicola sull'isola. Nel frattempo Massimo cerca un confronto con un amico avvocato per affrontare una delicata questione familiare. A Villa Isabella, invece, l'arrivo di due musiciste rivali scatena tensioni impreviste e mette in difficoltà tutti gli ospiti. Ecco le anticipazioni dei due episodi di oggi.

Dove siamo rimasti: riassunto della puntata precedente

Clara e Antonio Mari, i genitori adottivi di Vittoria, sbarcano sull'isola. In cerca della ragazza, i due si imbattono in Reginella che, per paura di perdere la nipote appena ritrovata, finge di non conoscerla. Quando finalmente riescono a parlare con la figlia, Vittoria trova il coraggio di raccontare la verità sulla sua fuga da Milano.

I genitori della ragazza continuano però a negare la storia dell'adozione e Vittoria è sempre più confusa. È Reginella a cercare di fare chiarezza sulla situazione e, durante una cena, affronta i coniugi Mari per mettere le cose in chiaro. Vittoria pensa di tornare a Milano, ma Massimo prova a convincerla a restare a Villa Isabella, ormai diventata la sua casa.

Kaspar Capparoni, Gabriella Pession e Sergio Assisi

Anticipazioni di Capri di giovedì 9 luglio: Carolina convince Edoardo, mentre Umberto finisce nei guai con Ines

Massimo incontra in spiaggia l'amico avvocato Giuseppe e gli confida i suoi dubbi sul difficile rapporto tra il figlio Nicola e il nonno materno, chiedendogli un consiglio. Nel frattempo Carolina continua ad avvicinarsi a Galiano con grande cordialità. Decisa a entrare in affari con i due fratelli, riesce anche a persuadere Edoardo a permettere al piccolo Nicola di tornare con lei a Capri.

Successivamente Massimo e Carolina avviano una collaborazione e organizzano a Villa Isabella un festival musicale. Tra gli ospiti ci sono le musiciste Ines e Dora, rivali da molti anni. Vittoria, ignara dell'antipatia che le divide e complice la Scapece, le ospita entrambe nella villa, dando il via a un acceso confronto. Per cercare di riportare la calma, Umberto prova a far ragionare Ines, ma il suo tentativo di fare da paciere si trasforma nell'ennesimo equivoco sentimentale: la musicista, infatti, è convinta che lui stia cercando di corteggiarla.