Capri anticipazioni 10 luglio: Vittoria scopre il tradimento, Umberto nei guai

Le anticipazioni di Capri della puntata di venerdì 10 luglio in onda alle 14:05 su Rai 1 promettono momenti di grande tensione. Vittoria scoprirà finalmente la verità sul tradimento di Umberto con la violinista Ines, mentre il castello di bugie costruito dall'uomo crollerà definitivamente. Nel frattempo, Reginella farà un'importante scoperta sulle condizioni di salute di Helmut e Massimo troverà il coraggio di affrontare il piccolo Nicola con una dolorosa verità.

Dove siamo rimasti: riassunto della puntata precedente

Massimo si confida con l'amico avvocato Giuseppe sui problemi tra il figlio Nicola e il nonno materno. Intanto Carolina si avvicina a Galiano, convince Edoardo a lasciarle riportare Nicola a Capri e avvia una collaborazione con Massimo per organizzare un festival musicale a Villa Isabella.

L'evento, però, viene sconvolto dalla presenza delle rivali Ines e Dora, ospitate inconsapevolmente insieme da Vittoria. Umberto prova a fare da mediatore, ma Ines interpreta il suo intervento come un tentativo di corteggiarla, creando un nuovo equivoco.

Vittoria e Umberto

Anticipazioni di Capri:

Umberto tradisce Vittoria con la violinista Ines e, pentito di quanto accaduto, tenta disperatamente di impedire che la verità venga a galla. Tuttavia, un paparazzo immortala il loro bacio e la fotografia finisce sui giornali, scatenando il gossip in tutta Capri. Pur cercando di acquistare tutte le copie del giornale per nascondere lo scandalo, Umberto non riesce a evitare che Reginella noti un particolare decisivo, capace di svelare l'identità dell'uomo ritratto accanto alla musicista.

Le bugie di Umberto non reggono più: il tradimento con Ines viene ormai scoperto da tutta Capri e Vittoria, ferita e profondamente delusa, si sente presa in giro dall'uomo che amava. Nel frattempo Reginella scopre che il professor Helmut è gravemente malato e decide di contattare la sua ex moglie. Massimo, invece, comprende che è arrivato il momento di affrontare un discorso molto doloroso con il piccolo Nicola, raccontandogli finalmente la verità sulla tragica scomparsa della madre.