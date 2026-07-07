Capri anticipazioni 7 luglio: Reginella lascia Villa Isabella, Jane torna da Umberto

Per festeggiare i vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, Rai 1 sta riproponendo nel daytime pomeridiano le repliche di Capri, serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2006 ed è stata trasmessa fino al 2010. In totale sono state realizzate tre stagioni. Ecco le anticipazioni dei due episodi in onda oggi, martedì 7 luglio, rispettivamente alle 14:05 e alle 16:00 circa.

Dove siamo rimasti: riassunto della puntata precedente

Reginella organizza una cena a Villa Isabella senza le necessarie autorizzazioni. Il successo della serata suscita la reazione di Domenico Scapece, che denuncia il ristorante ai Carabinieri, i quali intervengono durante l'evento. Intanto si aggravano i contrasti tra Massimo e Umberto, divisi sia dalla gestione della villa sia dalla presenza di Vittoria. L'arrivo del piccolo Nicola, figlio di Massimo, riapre il dibattito sul suo futuro: restare a Roma con i nonni materni o crescere accanto al padre a Capri.

Anticipazioni di Capri di martedì 7 luglio

Il primo episodio si concentra principalmente sui conflitti familiari e sui sentimenti dei protagonisti. Da una parte c'è Reginella, che fatica ad accettare la verità sulle origini di Vittoria; dall'altra Carolina, determinata a ostacolare la relazione tra Vittoria e Umberto.

Gabriella Pession e Sergio Assisi

Dopo aver scoperto che Vittoria è sua nipote, Reginella non riesce a fare i conti con la notizia. Convinta di essere stata ingannata, decide di lasciare Villa Isabella e di trasferirsi temporaneamente a casa di Gennarino.

All'Hotel Scapece arriva Jane, una turista americana che in passato ha avuto una relazione con Umberto. Carolina vede nel suo ritorno un'occasione per mettere in crisi la storia d'amore tra Umberto e Vittoria, sperando così di poter trarre vantaggio dalla situazione.

Intanto gli affari del ristorante continuano a prosperare e la clientela è in costante aumento. Vittoria propone a Massimo di ampliare la società includendo anche la piccola flottiglia turistica, ma Galiano si oppone al progetto. Nel frattempo, sull'isola arrivano i genitori della psicologa, desiderosi di avere finalmente notizie della figlia.