Capri torna oggi su Rai 1: ricordate come inizia la serie con Gabriella Pession e Sergio Assisi?

Gabriella Pession e Sergio Assisi riportano in TV una delle fiction italiane più amate degli anni Duemila. Ripercorriamo gli eventi del primo episodio, tra segreti di famiglia, amori e un'eredità destinata a cambiare tutto.

A 20 anni dalla prima messa in onda, Capri torna da oggi su Rai 1, alle 14:05, con le repliche della serie che ha raccontato l'isola tra misteri familiari, eredità inattese e segreti mai del tutto svelati.

La puntata in onda in questo giovedì 2 luglio riporta in scena Vittoria Mari, una giovane psicologa che si ritrova coinvolta in una storia molto più grande di lei, tra legami nascosti e verità che cambiano tutto.

Il ritorno a Capri e un'eredità che cambia tutto

Lucia Bosè è Donna Isabella

Vittoria Mari, interpretata da Gabriella Pession, è una giovane psicologa di Brembate, in procinto di sposarsi con Andrea, quando riceve una chiamata inaspettata da un notaio: deve recarsi a Capri per la lettura del testamento di Donna Isabella (Lucià Bosè), una nobildonna che non ha mai conosciuto.

All'apertura del testamento, Vittoria scopre di essere una delle eredi della storica Villa Isabella insieme ai fratelli Umberto e Massimo Galiano (interpretati rispettivamente da Sergio Assisi e Kaspar Capparoni). Una decisione inattesa che la catapulta su un'isola che sembra avere più domande che risposte.

Mentre i Galiano cercano di capire come gestire l'eredità, emergono tensioni legate ai debiti di Massimo con Domenico Scapece, proprietario di un hotel e figura centrale nei giochi di potere dell'isola.

Segreti di famiglia, una lettera e una verità sconvolgente

Gabriella Pession e Sergio Assisi

La permanenza a Villa Isabella porta Vittoria a scoprire una lettera scritta anni prima da Angela, una giovane donna caprese che rivela di aver dato alla luce una bambina affidata a una famiglia di Brembate. La scoperta cambia completamente la prospettiva della protagonista: Vittoria capisce di essere stata adottata e che il suo legame con Capri è molto più profondo di quanto abbia sempre creduto.

La ricerca della verità si intreccia così con il presente, mentre la protagonista inizia a mettere in discussione la propria identità e le proprie origini.

Nuovi arrivi sull'isola e tensioni sempre più forti

Mentre Vittoria cerca risposte, sull'isola arrivano nuove presenze che complicano ulteriormente la situazione. Un ragazzo senza voce e senza memoria emerge dal mare, aprendo un nuovo mistero destinato a intrecciarsi con la storia principale.

Nel frattempo, Domenico Scapece e sua figlia Carolina (Bianca Guaccero) continuano a muoversi nell'ombra, pronti a sfruttare ogni debolezza per mettere le mani su Villa Isabella, mentre gli equilibri tra le famiglie dell'isola diventano sempre più instabili.

Tra eredità contese, segreti familiari e nuove identità da ricostruire, Capri torna in onda riportando al centro una storia fatta di mistero, legami profondi e amori, dove ogni scoperta sembra aprire una domanda ancora più grande.

La fiction, considerate le tre stagioni e il numero di puntate, e considerata la programmazione dal lunedì al venerdì, dovrebbe andare in onda fino al 25 agosto. Al momento non è dato sapere come Rai 1 intenda coprire le tre settimane scarse che, a quel punto, separerebbero il pubblico dalla nuova stagione de Il Paradiso delle signore, che tornerà come sempre intorno alla metà di settembre.