Serena Rossi tra La famiglia Panini e L’ombra, ma pazza di This is Us

A Serena Rossi Mina Settembre non basta. L'attrice napoletana si prepara a conquistare il pubblico televisivo con due progetti diametralmente opposti che ci siamo fatti raccontare da lei all'Italian Global Series. Da un lato la grande saga familiare e storica di Rai 1, La famiglia Panini, dall'altro l'inedito, sorprendente e inaspettato ruolo da imprenditrice milanese nell'action-comedy noir L'Ombra dei Manetti Bros. Abbiamo intervistato l'attrice napoletana, che ci ha raccontato i segreti del set, il legame speciale con il cast e un esilarante retroscena sulle sue abitudini da spettatrice di serie TV. Ecco cosa ci ha rivelato.

La famiglia Panini: la fiction Rai che unisce tradizione e uno "sguardo giovane"

Andiamo con ordine e iniziamo da subito con La famiglia Panini, che ci sembra una fiction più tradizionale e in linea con quello che il pubblico Rai si aspetta. Ma è proprio così? "Sicuramente è uno di quei racconti in cui Rai 1 fa la fiction da servizio pubblico, in cui racconta una storia italiana al 100% di una famiglia molto semplice che ha attraversato vari decenni. Nel nostro racconto partiamo dagli anni '40 e arriviamo a Messico '70, alla partita del secolo, Italia-Germania. La serie inizia proprio così, in realtà. Quindi, attraverso la storia di questa famiglia si racconta anche molto del nostro Paese."

Una scena de La famiglia Panini

In tal senso è, quindi, una serie più tradizionale, "però, secondo me" ha tenuto a precisare l'attrice, "il modo di metterla in scena, di girare, di usare la macchina da presa della nostra regista Letizia Lamartire vi lascerà un po' sorpresi, perché lei è giovane e ha uno sguardo giovane anche su un tipo di racconto così canonico per alcuni aspetti. È una storia incredibile di questa famiglia capitanata da Olga Panini, che è il personaggio che io interpreto, una mamma abbastanza leader all'interno di questa famiglia con otto figli che, in un'Italia piegata dalla guerra, si inventa un'idea semplice ma allo stesso tempo geniale: quella di creare delle bustine sorpresa da vendere nell'edicola del paese che lei compra a Modena insieme ai figli, indebitandosi."

Nel mondo delle figurine Panini

E ci rendiamo conto che è indicato che si arrivi a Italia - Germania del '70, al calcio, visto che nell'immaginario collettivo la figurina tipica è quella dei calciatori. "Però loro hanno fatto di tutto, perché erano dei libri in realtà, era proprio una raccolta che serviva anche ai bambini a studiare i pianeti, le piante, gli animali. Poi si sono allargati ai film, alle serie televisive, cartoni animati e poi i calciatori, che sappiamo tutti quanti. Io avevo i cartoni animati di Disney, perché poi hanno fatto anche un accordo con Disney. Quindi, partiti da una piccolissima realtà, sono diventati una leggenda mondiale."

Il risultato è "un progetto per me veramente speciale, un po' magico, perché poi sul set sono venuti a trovarmi gli eredi dei Panini e siamo entrati proprio dentro questa famiglia, ma veramente con tutto il cuore. C'è stato un coinvolgimento un po' magico. E oggi siamo qui a presentarlo ufficialmente per la prima volta e siamo tutti super emozionati. E sono arrivati i Panini da Modena Ci sono 16 Panini, compresa la signora Emilia che ha 84 anni, che è la moglie di uno dei miei figli!"

L'Ombra: Serena Rossi nell'action comedy green dei Manetti Bros

Molto diversa invece L'Ombra, che si presenta sulla carta come una fiction molto innovativa. "L'Ombra sono i Manetti Bros., già questo basterebbe per raccontare questa serie. È un'action comedy, una cosa che loro amano. Mischiare un po' l'avventura e il poliziesco a dei toni brillanti di commedia. Il protagonista è Luigi Lo Cascio con Bianca Panconi. E poi ci sono io, che interpreto questo personaggio... con loro io mi diverto sempre molto a lasciarmi trasformare anche visivamente. Ho un'immagine molto diversa da quella mia solita, il modo di parlare... Insomma, abbiamo costruito un personaggio a 360 gradi."

Il team de L'Ombra al photocall della fiction

Ma trasformare in che senso? "Sono un'imprenditrice milanese che è a capo di questa azienda che porta il suo nome, che si occupa di ecosostenibilità. Insomma, una donna d'affari molto intraprendente, con un occhio al green, che si ritroverà a un certo punto, suo malgrado, coinvolta nella trama noir di tutta la serie. E ci sarà qualcuno che starà tramando contro di lei, insomma, i colpi di scena non mancheranno. E con loro è sempre un po' tornare a casa e giocare con degli amici, perché comunque sono tanti anni che ci conosciamo, che ci vogliamo bene."

Un'immagine della fiction dei Manetti Bros

E questa nuova collaborazione è nata in modo bizzarro: "Sono venuti a vedermi a teatro a fare il mio spettacolo, Serenata Napoletana, di musica napoletana classica, e Marco Manetti mi ha detto: 'Sono venuto a teatro e ho detto: ho capito che la Luciana Fumagalli la devi fare tu'. E ho detto: 'Ah, ma che personaggio è?', 'Un'imprenditrice milanese'. 'Oh Gesù, e che c'azzecca?!'" ci ha raccontato divertita. Ma poi il mistero si è rivelato: "A un certo punto, dopo settimane di riprese mi dice 'Ho capito perché. Perché avevi proprio una padronanza scenica che la Luciana Fumagalli anche ha'." Accanto a lei Luigi Lo Cascio, "un attore che stimo tantissimo. Mi sono troppo divertita insieme a lui, perché siamo due secchioni, due super studiosi, vogliamo fare mille prove."

Serena Rossi spettatrice: "Pazza di This Is Us, ma la sera crollo"

E visto che ci troviamo in un evento dedicato alla serialità, ci viene spontaneo chiedere a Serena Rossi che tipo di spettatrice seriale sia: più tipo da binge-watching o da visione più rilassata? "Ti devo dire la verità che ormai c'ho un'età per cui quando mi metto davanti alla TV la sera faccio fatica. Quindi diventa estenuante vedere una serie. Mio marito va avanti perché io poi crollo e m'addormento, e va avanti senza di me, e questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo. Però tendenzialmente ci sono delle serie invece che mi prendono e mi rapiscono: mi ricordo This Is Us. Quando è uscito This Is Us io sono impazzita, ma facevamo le 3 di notte mangiando pane, burro e alici. Non so quante stagioni ho visto in una notte."

This is Us: Milo Ventimiglia e Mandy Moore in una foto del pilot

Quindi binge-watching, ma quando la serie riesce a catturarla: "Sono una così, perché io sono una, come si dice a Napoli, un po' 'frettella', sono una che vuole fare tutto subito, sono un'entusiasta. Però la fatica a volte mi porta invece a dilatare la visione e portarla a settimane e settimane. E finisce che non mi ricordo manco più che stavo guardando!"