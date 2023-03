Canneseries: le serie nel programma ufficiale, da Dead Ringers (Prime Video) a Silo (Apple)

Nella sua sesta edizione, Canneseries vanterà la più alta partecipazione degli Stati Uniti per quanto riguarda la sua proposta annuale. Tra le anteprime mondiali più attese, anche Dead Ringers di Prime Video e Silo di Apple TV+.

In calendario figurano anche Attrazione fatale (Paramount+), con Lizzy Caplan e Joshua Jackson, remake del film cult anni '80 con Michael Douglas e Glenn Close e la nuova serie francese di Netflix Tapie. Ci sarà anche la hit coreana Bargain. Anche Israele e la Scandinavia avranno una massiccia rappresentanza in questa edizione, in cui ci sarà anche il primo titolo sudafricano in Concorso, Spinners.

Sarah Michelle Gellar ritirerà il Canal+ Icon Award, mentre Jill Soloway, creatrice di Transparent (Amazon Studios) e produttrice di Six Feet Under, riceverà il Commitment Award. Il Rising Star Award di Canneseries andrà a Morfydd Clark, ovvero l'interprete di Galadriel ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Dead Ringers, il primo teaser della serie con Rachel Weisz in arrivo su Prime Video

Il festival si concluderà il 19 aprile con la cerimonia di premiazione e la proiezione speciale della premiere della quinta e ultima stagione di La fantastica signora Maisel. La serie debutterà su Prime Video il 14 aprile, ma porterà a Cannes il cast e i creatori, guidati da Amy Sherman-Palladino, per l'ultima volta tutti insieme.