La fantastica signora Maisel 5: Midge e Lenny Bruce nel trailer dell'ultima stagione

Prime Video ha condiviso in rete il trailer e le prime immagini ufficiali della Stagione 5 de La fantastica signora Maisel, l'ultima della serie, che approderà in streaming sulla piattaforma digitale il 15 aprile prossimo.

Dopo il breve teaser pubblicato all'inizio del mese, Prime Video ha svelato il trailer ufficiale vero e proprio di questa quinta e ultima stagione in cui vediamo la protagonista provare a raggiungere quel successo che sogna da quando la serie ha preso il via nel 2017. Nel filmato ritroviamo tutti gli attori del cast principale. Anche se non lo vediamo nel filmato, nelle immagini ufficiali della stagione c'è anche Luke Kirby, che torna a interpretare Lenny Bruce.

La creatrice Amy Sherman e il produttore esecutivo Daniel Palladino conoscono "esattamente" le "ultime immagini" e "l'ultimo momento" della serie sin dal finale della quarta stagione dello scorso anno.

Oltre a Rachel Brosnahan, il cast comprende il vincitore di quattro Emmy Tony Shalhoub, il tre volte vincitore dell'Emmy Alex Borstein, la candidata all'Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, il vincitore del SAG Award Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph.