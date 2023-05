Cannes 2023: Mads Mikkelsen alla premiere del film di Johnny Depp dopo averlo sostituito in Animali fantastici

Due Grindelwald si aggiravano sulla Croisette ieri. Mads Mikkelsen ha partecipato alla serata di apertura del Festival di Cannes 2023 insieme alla moglie, assistendo alla proiezione del film d'apertura Jeanne Du Barry, interpretato da Johnny Depp. Ricordiamo che Mikkelsen ha sostituito proprio Johnny Depp nel franchise Animali fantastici dopo le dimissioni dell'attore per via dei suoi guai con la legge.

Mads Mikkelsen, protagonista di Cannes tra pochi giorni nei panni del cattivo di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ha rimpiazzato Johnny Depp nei panni del cattivo Gellert Grindelwald in Animali Fantastici - I segreti di Silente. Nessun sangue amaro tra i due attori, a quanto pare, visto che Mikkelsen si è presentato alla cerimonia d'apertura per sostenere Johnny Depp, accolto da un'ovazione di sette minuti che lo ha fatto commuovere.

Mads Mikkelsen e il rimpiazzo di Johnny Depp

Dopo che Johnny Depp ha vinto la causa legale per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard lo scorso anno, Mads Mikkelsen ha suggerito in un'intervista a Deadline che Depp potrebbe plausibilmente tornare ad Animali fantastici notando che "le cose sono cambiate" per l'attore:

"Ovviamente le cose sono cambiate, ha vinto la causa, quindi potrebbe tornare nel franchise. Sono un grande fan di Johnny. Penso che sia un attore straordinario e che abbia fatto un lavoro fantastico. Detto questo, non potevo copiarlo. Non c'era modo che potessi semplicemente copiarlo, perché è così personale. Sarebbe un suicidio creativo. Quindi abbiamo dovuto inventarci qualcos'altro, qualcosa che fosse mio, che servisse a costruire un ponte tra lui e me."

Animali Fantastici - I segreti di Silente non ha, però, avuto l'accoglienza prevista al box office in parte anche per via dei problemi legati alle uscite transfobiche dell'autrice J-K. Rowling e l'ipotesi di un quarto sequel al momento è in stallo. Per adesso non sappiamo se Warner Bros. rispetterà l'idea iniziale di dar vita a cinque capitoli del franchise spinoff di Harry Potter o se si fermerà a quota tre.