Cannes 2023, Brie Larson non sa se vedrà il film di Johnny Depp: "Dipende come mi sentirò"

Brie Larson ha appena detto la sua a proposito della decisione di aprire il Festival di Cannes 2023 con Jeanne du Barry, il nuovo dramma storico con Johnny Depp. Ricordiamo che questo è il primo ruolo da protagonista dell'attore dopo la conclusione delle battaglie legali con la sua ex moglie Amber Heard.

Cannes 2023: Brie Larson e il presidente Ruben Ostlund durante la conferenza stampa

La Larson, durante una conferenza stampa con i membri della giuria che si è tenuta questa mattina, ha cercato in ogni modo di evitare di rispondere alla domanda quando le è stato chiesto se avrebbe partecipato alla prima mondiale della pellicola di Depp, cosa che dopotutto non è tenuta a fare in qualità di giurata poiché il film non fa parte della competizione.

"Me lo stai chiedendo davvero?" ha risposto l'attrice durante la conferenza. "Mi dispiace, non capisco che cosa abbia a che fare con quello di cui stiamo parlando e soprattutto non capisco perché lo chiedi proprio a me. Lo scoprirete... se lo vedrò o meno. Dipende come mi sentirò, e non so come mi sentirei se lo vedessi."

Unicorn Store: un primo piano di Brie Larson

Brie Larson è stata sin dall'inizio una fervente sostenitrice del movimento #MeToo e ha fatto parte del comitato consultivo ora sciolto chiamato Time's Up, un gruppo di difesa fondato al culmine del movimento. "Vivere la vita da donna è vivere la vita sulla difensiva", ha affermato nel 2017, dopo le rivelazioni su Harvey Weinstein. "Sono dalla parte delle donne che sono sopravvissute ad aggressioni e molestie sessuali. Non è colpa vostra. Io vi credo."