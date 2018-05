Cannes 2018: stasera i premi e la proiezione di The Man Who Killed Don Quixote

L'edizione numero 71 del Festival di Cannes si concluderà stasera con la cerimonia di chiusura, durante il quale verranno assegnati i premi ufficiali della kermesse, e la proiezione dell'atteso film The Man Who Killed Don Quixote diretto dal regista Terry Gilliam.

A condurre la serata in cui la giuria guidata da Cate Blanchett svelerà le proprie preferenze, che si svolgerà alle 19, sarà Edouard Baer.

Il cast del lungometraggio che porrà fine alle due settimane di grande cinema in programma sulla Croisette è composto da Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Sergi López e Rossy de Palma.

Il film racconta la storia di un uomo anziano convinto di essere Don Chisciotte e che scambia il pubblicitario Toby per il suo fidato scudiero Sancho Panza. I due intraprendono uno strano viaggio tra due dimensioni e, proprio come il famoso cavaliere, Toby inizia a essere talmente coinvolto dal mondo fantastico da non riuscire più a distinguere la finzione dalla realtà.

Gilliam ha scritto la sceneggiatura insieme a Tony Grisoni, con cui ha collaborato in passato per realizzare Paura e delirio a Las Vegas, Tideland e I fratelli Grimm e l'incantevole strega.