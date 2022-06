Ewan McGregor svela come Terry Gilliam l'ha sfidato a recitare in L'uomo che uccise Don Chisciotte

L'attore Ewan McGregor ha svelato il modo piuttosto duro con cui il regista Terry Gilliam lo aveva convinto a recitare in L'uomo che uccise Don Chisciotte.

La star di Obi-Wan Kenobi era infatti il possibile sostituto di Johnny Depp nel progetto che ha affrontato numerosi problemi.

L'uomo che uccise Don Chisciotte raccontava la storia di un pubblicitario chiamato Toby Grummett che torna indietro nel tempo, nella Spagna del diciassettesimo secolo, dove incontra Don Chisciotte.

Terry Gilliam aveva provato a realizzare il film con star Johnny Depp, ma il progetto venne bloccato a causa del budget considerato troppo elevato. Il regista aveva quindi scelto Ewan McGregor.

L'attore scozzese, intervistato da GQ, ha ricordato in che modo il regista lo aveva contattato: "Mi ha detto 'Che ca**o hai fatto tutto questo tempo? Stavi sminuendo tutto. Cosa è accaduto al tizio in Trainspotting? Cosa è accaduto a quel ragazzo?'".

Ewan ha ammesso: "L'ho trovato piuttosto maleducato. Il fatto che qualcuno ti sfidi è raro, ma mi è rimasto impresso".

L'interazione tra Gilliam e McGregor era avvenuta più o meno nel 2010, quindi molto dopo il successo ottenuto con Trainspotting e dopo la fine della trilogia prequel di Star Wars. Il film di Terry Gilliam, tuttavia, non venne realizzato nemmeno in quell'occasione, dovendo aspettare fino al 2018 per arrivare nelle sale con protagonista Adam Driver