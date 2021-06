L'uomo che uccise Don Chisciotte: l'ultimo film di Terry Gilliam arriva in TV stasera su Iris in prima visione

Stasera su Iris alle 21:15 va in onda, in prima visione in chiaro, L'uomo che uccise Don Chisciotte, il film diretto da Terry Gilliam nel 2018, ultimo tassello, per ora, nella sua filmografia.

Una prima visione accompagnerà il pubblico stasera su Iris: alle 21:15 arriva L'uomo che uccise Don Chisciotte, l'ultimo film diretto da Terry Gilliam, celebrato e visionario regista di film come Brazil e Paura e delirio a Las Vegas.

The Man Who Killed Don Quixote: Jonathan Pryce e Adam Driver in un momento del film

Toby Grisoni (Adam Driver) è un regista pubblicitario alle prese con un progetto non facile ispirato a Don Chisciotte.

Sarà l'incontro con un venditore di DVD illegali a cambiare per sempre la sua prospettiva: Toby infatti si ritrova a guardare un suo vecchio cortometraggio dal titolo 'L'uomo che uccise Don Chisciotte'.

Toby comincia a ricordare ogni dettaglio di quel piccolo lavoro, dal paesino spagnolo in cui fu girato, fino al protagonista, Javier (Jonathan Pryce), il calzolaio del posto. Sull'onda della nostalgia decide tornare a Los Sueños, dove ad attenderlo però c'è una realtà molto diversa dal ricordo.

Javier ha infatti perso la ragione da quando Angelica, partita in cerca di fortuna, l'ha abbandonato. Ora è convinto di essere davvero Don Chisciotte e ha scambiato Toby per il fedele Sancho Panza. Quando, involontariamente, Javier/Don Chisciotte dà fuoco al villaggio, tutti incolpano Toby. A salvarlo è solo l'intervento di Javier.

Per i due è l'inizio di un surreale viaggio alla ricerca della bella Angelica...

Locandina di L'uomo che uccise Don Chisciotte

Un film lungo 20 anni, questo L'uomo che uccise Don Chisciotte, liberamente ispirato al Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. I primi tentativi di Terry Gilliam risalgono infatti al 1998 e nei panni di Toby Grisoni ci sarebbe dovuto essere Johnny Depp, che nello stesso anno aveva girato con Gilliam Paura e delirio a Las Vegas. Dai problemi finanziari alle alluvioni, si rivelò ben presto uno dei set più sfortunati nelle cronache del cinema e riuscì soltanto a dar vita al documentario Lost in La Mancha, racconto di quell'epopea.

Tra diritti perduti e riconquistati, problemi d'agenda, altri guai finanziari, il membro americano dei Monty Python è riuscito a portare a termine il suo film e il suo viaggio in compagnia di Don Chisciotte solo 20 anni dopo, nel 2018.