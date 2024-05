Can Yaman: perchè Viola come il mare 2 l'ha fatto piangere

Can Yaman ha raccontato qualche dettaglio in più sul rapporto tra Viola e Francesco Demir in Viola come il mare 2, rivelando che ci saranno anche tante lacrime.

Can Yaman è abituato a interpretare il bello impossibile tutto d'un pezzo ma, in Viola come il mare 2, dovrà abbracciare una nuova sfida: portare l'ispettore Francesco Demir oltre la sua aria da duro e mostrarlo nei suoi momenti di maggiore fragilità, lacrime comprese.

A rivelarlo è stato lo stesso interprete parlando della nuova stagione - da stasera su Canale 5 - della fiction.

Viola come il mare 2: Francesca Chillemi e Can Yaman in una scena

Il bell'attore turco ha svelato di essere molto contento di come si è evoluta la trama di Viola come il mare nella seconda stagione: "La prima stagione è finita in maniera un po' triste, io non l'avrei fatta finire così" - sorride - "ma nella seconda stagione recuperiamo" .

"I personaggi di Francesco e Viola si aprono tantissimo" assicura Can Yaman. "Già da subito ci occuperemo dei genitori di Francesco Demir, quindi vedremo la sua infanzia, il suo passato e la sua fragilità nei confronti di tutti i traumi vissuti. Ma questo è quello che piace a Viola" sorride di nuovo.

Non è un caso dunque che, come anticipato dall'interprete dell'ispettore, Viola diventerà molto più tenera nei suoi confronti, nonostante i modi bruschi che lui ha usato alla fine della prima stagione. "Sarà subito più comprensiva nei suoi confronti, si avvicinano ancora di più, cominciano a risolvere i loro problemi insieme, liberandosi anche da una superficialità che magari tra loro due aleggiava nella prima stagione. Anche perchè c'erano terze persone che li confondevano. Ora queste persone non ci saranno più e potranno concentrarsi ancora di più su loro stessi. Ci sarà un Francesco Demir che piange, che si apre, che si svela di più".

Viola come il mare 2, intervista a Francesca Chillemi: la leggerezza di una fiction adatta a tutti

Sarà possibile "assaporare" un inizio di tutto quello che Can Yaman ha raccontato su Viola come il mare 2 già nella prima puntata, in onda stasera in prima serata sull'ammiraglia Mediaset e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Vedremo infatti un Francesco Demir non solo alle prese con alcune difficoltà professionali, ora che a Palermo è arrivato un nuovo PM (che potrebbe essere molto presto anche il suo rivale in amore), ma anche con un dramma privato: sua madre, che l'ha raggiunto in città per parlare del suo vero padre, resterà coinvolta in un grave incidente.