Cenerentola, Billy Porter sul suo costume: "Volevo bilanciare maschile e femminile"

Da oggi Cenerentola è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video. A proposito del film e del costume che ha indossato nel nuovo titolo distribuito in video on demand, Billy Porter ha commentato la sua magnificenza e ha dichiarato di aver voluto bilanciare mascolinità e femminilità.

Ormai da anni, Billy Porter non fa altro che sfoggiare look decisamente singolari sui red carpet di tutto il mondo. La fierezza e l'assenza di timore rendono l'attore impeccabile e sempre straordinario. In che modo è stato concepito il look del personaggio che interpreta in Cenerentola e qual è stato il suo contributo? In occasione di un'intervista con Collider, Billy Porter ha dichiarato: "Ellen Mirojnick, la costumista, e io abbiamo avuto modo di rapportarci più volte. Abbiamo provato a bilanciare mascolinità e femminilità. Volevo essere imponente. Poco prima dell'inizio delle riprese, mi sono reso conto di desiderare pantaloni glitterati. Poi abbiamo tagliato la barba ma ho tenuto il pizzetto".

Billy Porter ha parlato del suo ultimo progetto (di cui abbiamo scritto nella recensione di Cenerentola) e ha continuato a raccontare: "Appunto, abbiamo provato a concentrarci su una modalità per bilanciare maschile e femminile. La magia nasce proprio da qui. Io ho provato a guidare tutti quanti fino al momento delle riprese!".

Recentemente, è stato ufficializzato che, dopo aver diretto il suo film d'esordio intitolato What If?, Billy Porter tornerà alla regia con la commedia To Be Real.