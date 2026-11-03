Callum Turner è il nuovo James Bond? Gli indizi (e l'endorsement di un ex 007) puntano nella sua direzione

L'attore britannico sarebbe in pole position per raccogliere l'eredità di Daniel Craig: ci sono alcuni indizi che alimentano le voci, il più importante dei quali è direttamente collegato a Dua Lipa

Chi ha detto che Jack Lowden è in pole come nuovo 007? Nelle ultime ore il nome di Callum Turner è tornato prepotentemente al centro delle indiscrezioni sul futuro di James Bond. L'attore britannico, conosciuto per i suoi ruoli in Animali fantastici e Masters of the Air, sarebbe infatti in procinto di raccogliere l'eredità di Daniel Craig e diventare il nuovo volto dell'agente segreto più famoso del cinema.

A rilanciare l'indiscrezione è stato Roger Friedman di Showbiz411, secondo cui la scelta sarebbe ormai ricaduta proprio su Turner. Un'ipotesi che sta facendo discutere, anche alla luce di alcuni indizi emersi nelle ultime settimane.

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale da parte di Amazon MGM Studios, ma questa volta il rumor ha un elemento in più a sostegno della propria credibilità: Friedman era stato infatti tra i primi a spoilerare, nel 2005, che Daniel Craig sarebbe diventato il nuovo 007. Un'anticipazione che si rivelò corretta e che oggi rende particolarmente interessante la sua nuova indiscrezione.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Eddie Redmayne con Callum Turner in una scena

Secondo quanto riportato dal giornalista, Callum Turner avrebbe superato gli altri candidati nella selezione per l'ambitissimo ruolo. Il giornalista sostiene che l'attore avrebbe battuto tutti i contendenti.

Le prove finali per il casting si sarebbero svolte durante il weekend di Halloween, con Amazon MGM Studios impegnata a individuare il successore di Daniel Craig. Tra gli attori coinvolti nella selezione figuravano anche Jack Lowden, Josh O'Connor e un altro interprete al momento rimasto seggreto.

Gli indizi che avvicinano Callum Turner al ruolo di 007

A rendere ancora più interessante l'ipotesi di un imminente passaggio di consegne ci sono alcuni cambiamenti nella vita professionale dell'attore. Callum Turner avrebbe infatti lasciato il proprio incarico di direttore di Twentytwo Films, la società di produzione fondata nel 2025 insieme alla moglie Dua Lipa.

Una scelta che ha alimentato le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento in un progetto cinematografico destinato a occupare una parte importante dei prossimi anni.

Interpretare James Bond, infatti, non significa soltanto girare un singolo film: il ruolo potrebbe comportare un impegno prolungato, tra preparazione, riprese e possibili nuovi capitoli della saga.

Naturalmente, l'uscita dalla società non dimostra che Turner abbia ottenuto la parte. È però uno dei dettagli che, insieme alle indiscrezioni sui provini, ha contribuito ad alimentare le voci sul suo futuro da 007.

Pierce Brosnan approva Callum Turner: "È molto bravo"

Pierce Brosnan in una scena di Goldeneye

Nelle ultime ore è arrivato poi l'endorsement di un ex James Bond, Pierce Brosnan. L'attore irlandese, protagonista di quattro film della saga tra il 1995 e il 2002, ha parlato del possibile successore di Daniel Craig in un'intervista a Vanity Fair.

Pierce Brosnan ha raccontato di seguire con interesse la ricerca del nuovo 007 e di apprezzare gli attori che sono stati accostati al personaggio. Tra questi ha voluto citare proprio Callum Turner, con il quale aveva già lavorato nel film The Only Living Boy in New York del 2017. "Callum è una persona con cui ho lavorato, ed è molto Bravo" ha dichiarato Brosnan, esprimendo così la propria stima nei confronti del collega britannico.

Non si tratta di un'investitura ufficiale, ma il commento è comunque significativo: arriva da un attore che ha interpretato l'agente 007 ma che, soprattutto, conosce le caratteristiche necessarie per dare credibilità al personaggio.

Chi sono gli altri attori in lizza

Slow Horses: una foto della seconda stagione

Prima che il nome di Callum Turner emergesse con tanta insistenza, diversi attori britannici erano stati indicati come possibili successori di Daniel Craig.

Tra i candidati più accreditati c'è certamente c'è Jack Lowden, diventato particolarmente popolare grazie al ruolo di River Cartwright in Slow Horses. Il suo nome è ancora quello che, nonostante i recenti rumors, viene ritenuto il più probabile come 26° James Bond.

Anche Josh O'Connor è stato associato alla selezione. L'attore, che ha conquistato una certa notorietà internazionale grazie a The Crown, ha rilasciato un commento alla BBC: "Essere considerato nella stessa categoria di Daniel Craig è straordinario" ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul suo possibile coinvolgimento. "Temo di non poter dire altro".

Wake Up Dead Man: un'immagine di Josh O'Connor e Daniel Craig

La selezione avrebbe coinvolto anche un quarto interprete, rimasto per il momento senza un'identità pubblica. Una scelta che avrebbe contribuito a mantenere riservati alcuni passaggi del casting. Se le indiscrezioni di Friedman dovessero trovare conferma, Turner avrebbe quindi superato una concorrenza particolarmente agguerrita, conquistando uno dei ruoli più ambiti dell'industria cinematografica.

Come sarà il nuovo James Bond diretto da Denis Villeneuve?

Craig in una scena del film Casino Royale

Il prossimo film di 007 rappresenterà un passaggio importante per l'intero franchise. Sarà infatti il primo capitolo realizzato sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios, dopo l'accordo con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici responsabili della saga.

Alla regia ci sarà Denis Villeneuve, il regista canadese conosciuto soprattutto per Dune e Blade Runner 2049. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre Amy Pascal e David Heyman saranno coinvolti nella produzione.

Daniel Craig ha concluso il proprio percorso con No Time to Die nel 2021, dopo cinque film e un'interpretazione che ha profondamente cambiato il modo di raccontare James Bond. Il suo successore dovrà quindi confrontarsi con un'eredità importante, ma anche con la necessità di inaugurare una nuova fase per il personaggio.

Se la scelta dovesse davvero ricadere su Callum Turner, ci sarebbe anche una curiosità senza precedenti per la saga: sua moglie, la pop star Dua Lipa, potrebbe essere coinvolta nella realizzazione del nuovo pezzo d'apertura. Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, ma l'eventuale collaborazione sarebbe sicuramente uno degli elementi più discussi del nuovo progetto.