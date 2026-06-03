Callum Turner e Dua Lipa a Palermo per la festa di nozze: Bagheria è blindata

Callum Turner e Dua Lipa festeggiano il loro matrimonio tra Palermo e Bagheria con un evento esclusivo. Villa Valguarnera a Bagheria è stata blindata in attesa dei circa 300 invitati internazionali.

Callum Turner e Dua Lipa sono attesi in Sicilia per i festeggiamenti delle loro nozze che stanno trasformando Palermo e Bagheria nel centro del jet set internazionale. Tra soggiorni in hotel di lusso, location storiche e misure di sicurezza rafforzate, gli eventi si svolgono tra Villa Igiea e Villa Valguarnera, dove è previsto il ricevimento principale. L'intera area risulta già blindata in vista dell'arrivo degli ospiti Vip.

Il quartier generale a Villa Igiea, hotel di lusso a Palermo

Il quartier generale delle celebrazioni sarà il celebre hotel a cinque stelle Rocco Forte Villa Igiea, che si affaccia sul golfo di Palermo. La struttura ospiterà la coppia e circa 300 invitati Vip. Per l'occasione sarebbero stati riservati interi piani di suite e l'hotel risulterebbe blindato e chiuso al pubblico per tutta la durata dell'evento.

Dua Lipa e Callum Turner

La festa principale a Villa Valguarnera

La grande festa per le nozze si terrà a Villa Valguarnera, a Bagheria, una delle dimore storiche più iconiche della Sicilia. La villa è nota anche per essere stata utilizzata come set in diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui Il Gattopardo e L'arte della gioia, oltre a comparire in produzioni internazionali come nella sigla di The White Lotus.

Sicurezza rafforzata e preparativi in corso

Nel frattempo, l'amministrazione comunale di Bagheria e gli organizzatori stanno predisponendo un piano di sicurezza straordinario. La zona antistante il cancello della villa è stata transennata e, secondo quanto riportato, alcuni tir sarebbero già entrati nella proprietà per le operazioni di allestimento.

Nelle aree circostanti sono in corso interventi di pulizia straordinaria, con sistemazione delle strade e rimozione della vegetazione. L'accesso è consentito solo ai residenti, mentre fotografie e riprese non sarebbero permesse.

Callum Turner e Dua Lipa

Gli ospiti VIP e le indiscrezioni

La lista degli invitati resta riservata, ma nelle ultime ore sono circolati diversi nomi del mondo dello spettacolo e della musica. Tra questi figurerebbero Charli XCX, Tove Lo, Elton John, Mark Ronson e Olivia Dean.

Presente anche il mondo della moda, con la possibile partecipazione di Donatella Versace, che secondo alcune indiscrezioni si starebbe occupando di parte del guardaroba della sposa. Atteso anche lo stilista francese Simon Porte Jacquemus.

La cerimonia civile a Londra

La coppia ha già celebrato il matrimonio con una cerimonia civile riservata a Londra, presso lo storico Old Marylebone Town Hall, uno dei luoghi più scelti dalle star britanniche per le nozze. La celebrazione in Sicilia rappresenta quindi il grande evento mondano che suggellerà ufficialmente il loro matrimonio davanti a familiari, amici e ospiti internazionali.