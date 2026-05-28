Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze a Bagheria: tutti i dettagli

La sensuale popstar e l'attore inglese hanno deciso di affrettare i tempi, anticipando la data del matrimonio in Sicilia.

Le nozze dell'anno sono state anticipate. La diva del pop Dua Lipa e l'attore Callum Turner si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma la coppia ha affrettato i preparativi per il matrimonio che verrà celebrato in Sicilia con una tre giorni di celebrazioni prevista tra il 5 e il 7 giugno.

Cosa sappiamo del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner

La popstar kosovaro-britannica non baderà a spese per celebrare l'unione con il fidanzato organizzando un evento di primo piano che avrà come quartier generale la magnifica Villa Igiea a Palermo, storico hotel a cinque stelle, anche se alcuni fonti indicano come location prescelta Bagheria.

Quel che è certo, però, è che nozze saranno ovviamente blindatissime e vedranno l'arrivo di ospiti internazionali provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo che verranno coinvolti nella tre giorni di eventi, cerimonie e festeggiamenti. L'amore di Dua Lipa nei confronti della Sicilia non è un mistero, come testimonia il suo account Instagram e, secondo quanto riferito da Vanity Fair, la cantante di Don't Start Now sarebbe già sull'isola intenta a ultimare i preparativi.

Da chi è stato realizzato l'abito da sposa di Dua Lipa

Ad aiutare Dua Lipa nella preparazione del matrimonio insieme alla wedding planner Alessandra Grillo, che aveva già curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, è una stilista prestigiosa. Si tratta di Donatella Versace, anche lei in Sicilia con la cantante. Suo è l'abito da sposa che molti non vedono l'ora di poter ammirare e che, proprio nelle prossime, vedrà la cantante impegnata nell'ultima prova.

Tra le star di primissimo piano che potrebbero intervenire nella cerimonia, Sky TG 24 cita, inoltre Elton John, che potrebbe eseguire alcuni brani storici del suo repertorio anche in vistò della loro collaborazione artistica (nel 2021 i due hanno inciso insieme una versione remix del brano Cold Heart).

Sulla lista degli invitati vi sarebbero, inoltre, la cantautrice Olivia Dean, il produttore Mark Ronson e la travolgente Charli XCX, pronti a divertirsi ei divertire gli ospiti in una tre giorni di festeggiamenti sotto il sole della Sicilia.