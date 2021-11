Buon compleanno Mr. Grape, Johnny Depp: "Leonardo DiCaprio? Lo torturavo sul set"

Johnny Depp, durante il Santa Barbara International Film Festival del 2016, ha rivelato di aver "torturato" Leonardo DiCaprio sul set di Buon compleanno Mr. Grape, un film del 1993 diretto da Lasse Hallström e basato sull'omonimo romanzo di Peter Hedges.

Durante una conferenza stampa, lo stesso Depp rivelò che nel 1993, ovvero quando fu girato il film, la star di Pirati dei Caraibi stava attraversando un periodo difficile e che per lui non era facile avere a che fare con un DiCaprio appena diciannovenne.

"Ha rappresentato un momento difficile per me, quel film, per qualche ragione. Non so perché" , ha spiegato l'attore. "DiCaprio? L'ho torturato. Mi parlava in continuazione di videogiochi oppure mi chiedeva se volevo fare un tiro alla sua sigaretta. Gli rispondevo: 'No, non voglio fumare con te mentre ancora ti nascondi da tua madre, Leo'".

Leonardo DiCaprio in Buon compleanno, Mr. Grape

Leonardo DiCaprio ottenne la sua prima candidatura all'Oscar grazie alla sua performance in Buon compleanno, Mr. Grape e, a proposito del suo talento, Johnny Depp nel 2016 ha dichiarato: "Rispetto profondamente Leo, ricordo che ha lavorato molto duramente sul set di quel film. Era già pronto ad impegnarsi per diventare un attore e aveva già tutte le carte in regola".