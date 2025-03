Corey Feldman accusa Johnny Depp per aver perso un ruolo: "Ha detto ai produttori che ero un tossico"

In una nuova intervista, Corey Feldman, attore e idolo degli anni '80, ha confessato di essere ancora "amareggiato" per aver perso un ruolo in Buon compleanno Mr. Grape, e per questo ha anche incolpato Johnny Depp.

Parlando con Billy Corgan nel suo podcast Magnificent Others, Feldman ha affermato di aver quasi avuto la parte di Arnie, il fratello minore disabile del protagonista nel film del 1993. La parte è poi andata a Leonardo DiCaprio, che ha pure ricevuto una nomination agli Oscar come attore non protagonista.

"In realtà ero stato scelto io per interpretare il ruolo di Leonardo DiCaprio", ha dichiarato. "Non ho mai visto il film perché da allora sono ancora amareggiato. Ma sì, originariamente ero stato scelto io per quel ruolo".

Corey Feldman incolpa Johnny Depp per il ruolo mancato

Ragazzi Perduti: Corey Haim e Corey Feldman sono tra i protagonisti del film.

"Ti hanno cacciato?" ha chiesto quindi Corgan, poiché chiaramente la parte è poi andata a DiCaprio. "Johnny Depp" ha risposto Feldman, annuendo. "È stato scelto dopo di me, e apparentemente ha sussurrato all'orecchio dei produttori che non gli piacevo, e ha pensato... ha detto che ero un tossicodipendente e che lui non lavorava con i tossicodipendenti. E questa è la prima volta che racconto questa storia, quindi sono sicuro che finirò alla gogna per quello che ho detto".

Buon compleanno Mr. Grape: Johnny Depp in una scena

Quando Corgan ha chiesto se Feldman facesse uso di droghe in quel periodo, la star di Stand by Me ha risposto: "Ero sobrio. Ero appena tornato sobrio, appena uscito dalla riabilitazione. Avevo cambiato vita e, in effetti, stavo cercando di aiutare River [Phoenix] in quel periodo, che Depp frequentava all'epoca, come tutti sappiamo".

Feldman ha continuato: "Come puoi immaginare, ero una specie di spina nel fianco in quel caso. E, se non fossi stato buttato fuori e avessi fatto quel ruolo, chissà cosa sarebbe successo da quel momento in poi".