Bullet Train: Sandra Bullock affianca Brad Pitt nel nuovo scatenato trailer italiano

Brad Pitt in azione nel nuovo trailer italiano di Bullet Train, action ispirato a un romanzo giapponese che vede l'attore affiancato da una manciata di star tra cui Sandra Bullock; il film uscirà in Italia il 25 agosto.

Pioggia di star in azione nel nuovo trailer italiano di Bullet Train, in cui Sandra Bullock affianca il killer in crisi esistenziale interpretato da Brad Pitt.

Bullet Train è un thriller d'azione con venature comiche diretto da David Leitch in cui Pitt, il protagonista, recita insieme ad un cast corale raccontando la storia di un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa in treno senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Fanno parte del ricco cast del film anche Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Lady Gaga.

Brad Pitt interpreta Ladybug, "un killer che sta valutando il suo posto nel mondo" come ha rivelato David Leitch a Empire. "Sta attraversando una crisi esistenziale poiché tutte queste cose orribili stanno accadendo intorno a lui. Questo rende il personaggio molto vicino al nostro presente"_.

Bullet Train, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2022, è tratto dal romanzo best seller del 2010 di Kōtarō Isaka intitolato I sette killer dello Shinkansen ed è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. La pellicola, costata circa 85 milioni di dollari, arriverà nei cinema italiani il 25 agosto.