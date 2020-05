Buffy: Sarah Michelle Gellar indossa uno degli iconici vestiti della serie ed è subito 1997

Vi mancava Buffy? A quanto pare, anche a Sarah Michelle Gellar. L'attrice ha infatti ricreato, a 23 anni di distanza dalla messa in onda dell'episodio, il look del suo personaggio durante il primo finale di stagione della serie. Prophecy Girl.

I fan della Cacciatrice ricorderanno l'iconico abbinamento vestito elegante e giacca da badass sfoggiato da Buffy Summers durante il primo ballo scolastico in quel di Sunnydale... E durante la sua prima vera fine del mondo.

Perché chi l'avrebbe detto mai che il Maestro avrebbe scelto proprio quell'occasione per la battaglia finale di Buffy - l'ammazzavampiri? Tutti, davvero. Ma è perfetto così.

Ecco dunque la nostra protagonista, tutta in ghingheri per il ballo, che invece di andare a divertirsi con gli amici, dovrà sventare la prima di tante apocalissi (che la porterà anche a una morte temporanea. Ma sapete come si dice... "La morte ti fa bella").

E in questi giorni che trascorre molto tempo in casa, Sarah Michelle Gellar ha voluto ricordare la sua Buffy, sfoggiando nuovamente lo stesso look, dimostrando ancora una volta che per lei il tempo passa meno che per un vampiro.

Lunga vita alla Cacciatrice!