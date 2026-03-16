Buffy, Ryan Kiera Armstrong sulla cancellazione del nuovo show: "Mi dispiace non possiate vederlo"

La giovane interprete della nuova Cacciatrice ha condiviso sui social una foto del suo personaggio e inviato un messaggio rivolto ai fan.

Dopo l'annuncio di Sarah Michelle Gellar, anche Ryan Kiera Armstrong ha commentato la notizia che Hulu ha scelto di non ordinare la produzione del ritorno di Buffy - L'ammazzavampiri.

La giovane attrice ha infatti condiviso un video nelle sue stories in cui esprime il proprio dispiacere per quanto accaduto.

Il commento dell'attrice alla cancellazione

Oltre a mostrare una foto svelando il suo look nella parte della nuova Cacciatrice di vampiri e creature sovrannaturali, Ryan Kiera Armstrong ha aggiunto un video in cui dichiara che, quasi sicuramente, ormai tutti hanno sentito la notizia della scelta presa da Hulu per quanto riguarda la potenziale serie che avrebbe riportato sul piccolo schermo l'universo di Buffy - L'ammazzavampiri.

La giovane attrice ha quindi ringraziato i fan per il sostegno che hanno dato a lei e allo show, ribadendo che gli ultimi mesi sono stati davvero speciali. Ryan ha poi sottolineato: "Sono realmente orgogliosa di quello che abbiamo fatto. Sono triste perché voi non potrete vederlo, ma non toglie nulla all'esperienza magnifica che ho vissuto".

La giovane star del piccolo schermo ha infine ringraziato tutte le persone coinvolte nel progetto, prima di concludere il suo messaggio dichiarando che il reboot era stato realizzato per i fan e non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.

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Chi era coinvolto nella nuova serie

Il pilot ideato come ritorno della serie cult, progetto intitolato Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, era stato annunciato nel febbraio 2025 ed era stato diretto e prodotto dalla regista Chloe Zhao.

Il cast della puntata comprendeva anche Faly Rakotohavana nel ruolo di Hugo, Ava Jean in quello di Larkin, Sarah Bock nei panni di Gracie, Daniel di Tomasso come Abe, e Jack Cutmore-Scott che aveva interpretato Mr. Burke.

Sarah Michelle Gellar, indimenticabile interprete dell'iconica Cacciatrice, sarebbe apparsa nel pilot e avrebbe dovuto avere nello show un ruolo ricorrente.