Buffy, l'ammazzavampiri: la terza stagione ebbe dei problemi a causa di una tragedia reale

È difficile credere a quanto tempo sia passato dall'uscita di Buffy l'ammazzavampiri. Il primo episodio della serie è andato in onda nel marzo del 1997 e i fan ne sono rimasti immediatamente affascinati. Ancora oggi, a distanza di decenni, ricordiamo quanto la serie abbia influito sui fan.

Non solo la serie dedicata a Buffy ha avuto degli impatti importanti sulla vita reale dei fan, ma anche le cose accadute in quel periodo hanno avuto importanti effetti sulla serie. Questo si può evidenziare soprattutto nella terza stagione della serie tv, che in seguito ad una tragedia, ha dovuto spostare il rilascio di alcuni episodi a causa di un evento che ha stravolto l'America.

Stiamo parlando del massacro di Columbine dell'aprile 1999 che ha scosso l'intero Paese. Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato terribile e scioccante, e gli effetti permangono ancora oggi. In seguito a questa tragedia, Buffy l'Ammazzavampiri ha modificato il suo palinsesto, spostando due episodi in onda molto più avanti nella stagione. Le puntate interessate furono "Colpo d'orecchio" e "Il giorno del diploma, parte 2".

Buffy, L'Ammazzavampiri: ecco perché sono spostati i due episodi

La locandina di Buffy - L'ammazzavampiri

L'episodio "Colpo d'orecchio" di Buffy l'Ammazzavampiri doveva originariamente andare in onda il 20 aprile 1999, una settimana dopo gli eventi di Columbine. I vertici dello show e della Warner Bros posticiparono immediatamente l'episodio, e basta guardare la trama per capirne il motivo.

Tutto inizia con Buffy che sente le voci dei suoi compagni di classe nella sua mente. Questo avrebbe potuto creare un dramma interpersonale all'interno del gruppo. A scuola, i poteri di lettura della mente di Buffy la costringono a rendersi conto che uno dei suoi compagni di classe ha intenzione di uccidere tutti gli altri studenti. Il problema è che non è sicura di chi sia, e così inizia una folle corsa per scoprire la verità prima che sia troppo tardi.

La storia alla fine rivela che uno studente (Jonathan) aveva intenzione di suicidarsi, mentre la signora della mensa stava complottando per avvelenare il pranzo della scuola. Dato che l'episodio ritraeva un giovane studente che caricava un fucile, la messa in onda fu posticipata al settembre 1999, così come il finale di stagione.

La critica ha lodato la rappresentazione del dolore di Jonathan e la conversazione onesta che ne è scaturita. Si è anche discusso se l'episodio avrebbe dovuto essere eliminato o meno. Oltre a questo, anche il finale della terza stagione, intitolato "Graduation Day, Part 2", è stato posticipato. Infatti, la seconda parte del finale della terza stagione di Buffy. L'Ammazzavampiri, doveva andare in onda a maggio, ma alla fine è stato rimandato a luglio.

Ancora una volta, bisogna scavare nella trama di questo episodio per rendere chiara la decisione del rinvio della pubblicazione. Infatti, nella puntata vediamo che Faith spara ad Angel, il sindaco che pianifica un'ascensione e poi Buffy che accoltella Faith.

Gli eventi della puntata hanno alzato la posta in gioco e sono diventati ancora più cupi. Mentre Buffy e Angel si riprendono completamente, stanno accadendo troppe cose perché possano fermare tutto in tempo. Il rituale dell'Ascensione del Sindaco è un successo. Se si fosse trattato di un evento soprannaturale, probabilmente non avrebbe colpito così duramente. Il Sindaco, poi, si allea con studenti armati che hanno attaccato e ucciso il Preside e diversi altri studenti.

Sarah Michelle Gellar in una sequenza di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Benvenuti al college

Le somiglianze continuano quando la squadra di Buffy ricorre alla detonazione di una bomba per distruggere il demone e la scuola. Se l'episodio non fosse stato scritto così vicino a una tragedia reale, probabilmente non sarebbe mai stato avvolto da polemiche.

Tuttavia, ci sono stati dei punti di forza per contrastare l'oscurità, come gli studenti che si sono riuniti al fianco di Buffy e della squadra per aiutare a combattere demoni. Per questo motivo, la critica ha espresso giudizi positivi sull'episodio nel suo complesso.

Il problema delle armi negli Stati Uniti è stato sempre un punto di grande dibattito e lo spostamento degli episodi di Buffy, proprio a pochi giorni dalla tragedia ne è la dimostrazione che si cerca sempre di evitare di evidenziare determinati comportamenti, soprattutto in Paese nel quale le armi sono alla portata di tutti.