Buffy l'Ammazzavampiri: la serie sequel ha "intrappolato" i succhiasangue? "Si vestono ancora come nel 2003"

Il sequel di Buffy l'Ammazzavampiri introduce una minaccia vampiresca inedita che ci ricollegherà direttamente al passato e un cast arricchito da volti noti e nuove star

Buffy l'Ammazzavampiri si era conclusa con la distruzione di Sunnydale nella Bocca dell'Inferno e con Buffy Summers finalmente libera dal peso di essere l'unica Cacciatrice prescelta. Ora, con il sequel in arrivo di Buffy l'Ammazzavampiri il franchise si prepara a tornare, mettendo al centro nuovi vampiri e un'erede destinata a combatterli.

Al centro della trama ci sarà Nova, figlia di Buffy, interpretata da Ryan Kiera Armstrong, mentre Sarah Michelle Gellar è stata avvistata sul set, alimentando attese e speculazioni.

Vampiri intrappolati dal 2003 nella nuova Sunnydale

Secondo le anticipazioni di Daniel Richtman, i vampiri che minacceranno la città sono rimasti sepolti sotto terra dal 2003, ancora vestiti con abiti di quell'epoca. Questo dettaglio offrirà spazio a battute e citazioni legate alla serie originale, terminata proprio quell'anno. Un'idea curiosa che aggiunge un tocco nostalgico al nuovo capitolo.

Tra le novità spicca Chase Sui Wonders, già al fianco di Gellar in So cosa hai fatto l'estate scorsa, che interpreterà Shirley, una vampira. Si uniscono anche Merrin Dungey nei panni della consulente universitaria LaDuca, Audrey Hsieh e Audrey Grace Marshall, rispettivamente come Keiko e Jessica, giovani legate a un gruppo evangelico della New Sunnydale Academy e compagne di classe di Nova.

La trama del sequel di Buffy l'Ammazzavampiri

La sceneggiatura e la direzione creativa sono affidate a Nora e Lila Zuckerman, mentre la regia del pilot è firmata da Chloé Zhao (Eternals), anche produttrice esecutiva. Accanto a lei, oltre a Gellar, ci sono Gail Berman, Fran e Kaz Kuzui e Dolly Parton, tutte figure già legate alla serie originale. La produzione è targata 20th Television e Searchlight Television.

Secondo la sinossi ufficiale, Nova, sedicenne amante dei libri, scopre la sua eredità da Cacciatrice in una Sunnydale rinata, divisa tra la parte antica e la moderna New Sunnydale. Durante il "Vampire Weekend", un festival cittadino, due vampiri - Jack e Shirley - emergono per mettere in atto un rituale oscuro con l'obiettivo di creare un esercito di non-morti. Questo atteso revival promette di fondere l'atmosfera gotica e ironica della serie originale con nuove dinamiche e minacce, offrendo ai fan sia nostalgia che un'energia fresca per riportare in auge l'ammazzavampiri più iconica della TV.