Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano

Checco Zalone ha compiuto un altro dei suoi miracoli al botteghino: il suo nuovo film, Buen Camino, con oltre 5 milioni di incasso, ha stabilito un nuovo record nel giorno di Natale

Checco Zalone è tornato e per il box office italiano è come una ventata d'ossigeno. Buen Camino, il suo nuovo film arrivato nei cinema a Natale, ha polverizzato ogni record precedente datato 25 dicembre, diventando il miglior incasso natalizio di sempre nel nostro Paese.

Quanto ha guadagnato Buen Camino al suo esordio natalizio?

Buen Camino: Checco Zalone in un momento del film

Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 euro (è in 725 sale) e una quota del 78,8% dell'incasso complessivo al box office, pari 7.195.899 euro.

Buen Camino straccia così il record precedente per un film italiano nel giorno di Natale, che apparteneva a Natale a New York con 3.045.296 euro: era il 2006 e il cinepanettone con Christian De Sica e Sabrina Ferilli era già al cinema da 10 giorni.

Nel nuovo successo di Luca Medici, in arte Checco Zalone, c'è anche un altro dato di particolare rilievo: la distribuzione omogenea del pubblico su tutto il territorio nazionale. Il successo di Buen Camino coinvolge tutte le regioni, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree tradizionalmente più forti per Checco Zalone, come il Sud Italia o la sua Puglia (dove sono state organizzate anteprime nella notte del 24 dicembre).

(Ancora) un record personale per Checco Zalone

Buen Camino: Checco Zalone con la Ferrari

Nonostante la performance da record, Buen Camino rappresenta "solo" il terzo miglior incasso per Zalone, dopo Tolo Tolo (con 8.887.696 euro) e Quo Vado (attualmente il secondo miglior incasso di sempre al botteghino italiano, dopo Avatar), che aveva esordito con 7.360.192 euro.

Se, però, nel 2016 Quo Vado?, uscito il 1° gennaio, aveva conquistato il 65,6% del mercato complessivo, e nel 2020 Tolo Tolo, uscito sempre l'1 gennaio, il 75,7%, l'uscita natalizia di Buen Camino regala a Luca Medici un nuovo primato, quel 78,8% dell'incasso complessivo al box office del 25 dicembre.

Buen Camino domina il box office del 25 dicembre: come sono andati gli altri film?

Avatar: Fuoco e Cenere

Con i suoi 5.671.922 euro guadagnati in quello che non è mai stato un giorno particolarmente facile per il botteghino italiano, Buen Camino ha letteralmente stracciato la concorrenza.

Il secondo in classifica, Avatar: Fuoco e Cenere, nonostante la buona prestazione, si è fermato a quota 868.290 euro, portando a 10.540.808 i guadagni totali.

Al terzo posto c'è il thriller storico Norimberga, con 231.278 euro (incasso complessivo dal 18 dicembre 2.052.908 euro), al quarto posto regge bene Zootropolis 2, nelle sale dal 26 novembre, che ha incassato 176.479 euro (il totale parziale in Italia ammonta a 14.665.137 euro).

Debutta al quinto posto Primavera, il film di Damiano Michieletto con Michele Riondino e Tecla Insolia, con 92.238 euro, sesta posizione per Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch con 57.363 euro.