Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco Zalone

Preso avremo un Buen Camino in salsa spagnola. La compagnia iberica AF Films ha acquistato i diritti di remake della scoppiettante commedia con Checco Zalone divenuta il maggior incasso italiano di tutti i tempi con oltre 82 milioni di euro di incasso.

L'accordo tra Piperfilm e AF Films è il primo di una lunga serie. Anche Francia e Germania si starebbero muovendo per accaparrarsi i diritti della commedia diretta da Gennaro Nunziante che, uscita lo scorso Natale, si è rivelata la gallina dalle uova d'oro per il duo.

Checco Zalone in una scena di Buen Camino

Trama completa di Buen Camino

Come spiegato nella nostra recensione di Buen Camino, nella commedia on the road Checco Zalone interpreta... Checco, cinquantenne scanzonato e superficiale che ozia senza lavorare godendosi il patrimonio di famiglia. Quando l'ex moglie lo richiama al dovere dopo che la loro figlia adolescente è scomparsa, Checco si dà da fare e corrompe un'amica per farsi dire dove si trova Cristal (Letizia Arnò).

Dopo aver scoperto che la ragazza ha mollato tutto per far chiarezza nella propria mente percorrendo di Cammino di Santiago, l'uomo decide di seguirla, ma lo farà alla sua maniera ritrovandosi ben presto tra difficoltà, stanchezza, vesciche, scontri e rivelazioni. Questo viaggio inaspettato diventerà l'unica occasione per padre e figlia di conoscersi veramente.

Buen Camino: Checco Zalone con lo zaino in spalla

Le ragioni di un successo stellare al botteghino

Prodotto da Indiana Production con MZL in collaborazione con Netflix, distribuito da Medusa Film il 25 dicembre, Buen Camino si è rivelato un fenomeno senza precedenti dominando la vetta del botteghino italiano per cinque settimane e trascinando al cinema oltre 9 milioni di italiani, come ricorda Variety.

Parlando di record di incassi, Checco Zalone ha battuto se stesso visto che il precedente record di incassi era stato stabilito nel 2016 da Quo Vado, altra sua commedia incentrata su un fannullone del Sud Italia che cerca in tutti i modi di difendere il suo posto fisso nella pubblica amministrazione arrivando aa essere stato trasferito al Polo Nord.

"Ci ​​troviamo esattamente nella stessa situazione in cui eravamo con Quo Vado 10 anni fa. Il mondo fuori dall'Italia è sbalordito dal nostro incasso al botteghino e si chiede, 'Come hanno fatto questi tizi?'" ha commentato con Variety il regista Gennaro Nunziante. _"Ma questa volta abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, e non solo in termini di incassi. Questo film ha un appeal internazionale molto maggiore rispetto a Quo Vado"-.