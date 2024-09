Bruno Barbieri - 4 Hotel da stasera su Sky e NOW con la stagione 7: la prima tappa è il Sud della Sardegna

Bruno Barbieri torna alla guida del suo 4 Hotel a partire da stasera, domenica 8 settembre, su Sky e in streaming su NOW: nella prima puntata della stagione 7 si va nel Sud della Sardegna.

Pronti a girare l'Italia alla ricerca dei migliori hotel? Stasera su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15, tornano i viaggi di Bruno Barbieri e del suo 4 Hotel, giunto ormai alla stagione 7. Sono otto i nuovi episodi, e in ciascuno quattro albergatori sono pronti a darsi battaglia a colpi di colazioni, servizi e topper per il letto.

Bruno Barbieri - 4 Hotel 7: la prima tappa in Sardegna

Per l'esordio della nuova stagione, domenica 8 settembre 2024, lo Chef stellato arriva in Sardegna: se nella prima puntata 4 Hotel visiterà il Sud dell'isola, la prossima settimana si muoverà alla volta di Cagliari, capoluogo di regione.

Le prossime puntate invece andranno alla scoperta di altre destinazioni come Genova, la zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), la Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), Napoli, Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell'Unesco) e Trentino. I nuovi episodi inediti di Bruno Barbieri - 4 Hotel andranno in onda ogni domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go.

Gli hotel in gara domenica 8 settembre 2024

Elena Sofia è la direttrice del Nora Club Hotel & Spa, hotel a 4 stelle situato a 800 metri dal mare e a 900 dal sito archeologico di Nora. È un complesso costruito attorno alla piscina e circondato da un parco molto curato e vario. Tutte le camere, ampie ed arredate con uno stile country-chic ricercato e ricco di dettagli, hanno accesso autonomo dal giardino e godono di uno spazio verde privato.

Bruno Barbieri e 4 Hotel: "L'hotelleria italiana tra qualche anno la farà da padrone"

Gianmario è il direttore degli Orti di Nora, hotel rurale a Santa Margherita di Pula che fa degli spazi esterni il suo più grande punto di forza: l'hotel infatti è composto da due piscine, due vigneti, un grande orto e uno spazio che ospita diversi animali come struzzi, alpaca e cervi, che rendono la struttura meta preferita di famiglie.

Mattia è il direttore del Capo Blu Boutique Hotel di Santa Margherita di Pula, a 800 metri dal mare. La struttura in passato era una delle discoteche più famose del sud della Sardegna ed è stata trasformata in hotel una decina d'anni fa. Mattia, romano di nascita, gestisce la struttura dal 2020 insieme al padre: afferma di essere un perfetto "local advisor", in grado di organizzare numerose attività per far scoprire la Sardegna e la Costa del Sud.

Gabriele è il direttore dell'hotel Stele di Nora, situato a pochi passi dal centro storico di Pula. La posizione permette agli ospiti di godere del mare e della natura della Costa del Sud avendo tutte le comodità e i servizi offerti dalla città. L'hotel si sviluppa su due piani: al primo piano le camere, al secondo una piscina con spiaggia artificiale e cocktail bar.