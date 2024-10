Bruno Barbieri - 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW: Cagliari è la sesta tappa

Per la terzultima tappa della stagione 7, Bruno Barbieri - 4 Hotel torna in Sardegna alla scoperta dei migliori hotel di Cagliari.

Bruno Barbieri - 4 Hotel è giunto alla battute finali anche per questa settima stagione: stasera su Sky Uno alle 21:15, anche in streaming su NOW, andrà in onda la sesta puntata, la terzultima. Per l'occasione lo chef, ormai un vero e proprio esperto di hotellerie, tornerà dove tutto era iniziato, in Sardegna, alla scoperta del suo capoluogo.

Cagliari è infatti la sesta tappa di questo viaggio, sempre molto amato dai telespettatori, una città che ammalia con le sue maestose opere architettoniche, con i suoi vicoli tortuosi e con una posizione privilegiata direttamente affacciata sul mare, è una porta d'accesso a un patrimonio che affonda le radici in epoche antiche. È la meta ideale per chi non vuole solo godere dello splendido mare cristallino sardo, ma anche respirarne la cultura e vivere il folklore locale.

In questa domenica 13 ottobre 2024 Bruno Barbieri verrà guidato in questa nuova tappa della gara da quattro albergatori sardi doc che, senza dimenticare la competizione, mostreranno allo chef stellato la vera anima di questa città.

Gli hotel in gara a Cagliari