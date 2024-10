Bruno Barbieri - 4 Hotel torna in Veneto: le colline del Prosecco nella settima tappa, stasera su Sky e NOW

Per la sua penultima puntata di stagione, Bruno Barbieri - 4 Hotel torna in Veneto per esplorare alcune strutture ricettive sulle colline del Prosecco, tra Conegliano e Valdobbiadene.

Per la sua settima puntata, che è anche la penultima della settima stagione, Bruno Barbieri - 4 Hotel, in onda stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15, torna in Veneto. Se in una delle tappe precedenti lo chef aveva visitato le ville della Riviera del Brenta, il viaggio ora continua tra le colline dove si trovano i comuni di Conegliano e Valdobbiadene.

Quello delle colline del prosecco è un territorio riconosciuto come patrimonio UNESCO per la sua unicità: non solo meta rinomata per gli amanti del vino, ma anche per gli appassionati di gite in mezzo alla natura,

con sentieri che si snodano tra boschi e panorami incantevoli. Bruno Barbieri verrà guidato in questa nuova tappa della gara - che la prossima settimana saluterà il pubblico fino alla stagione successiva - da quattro albergatori che, senza dimenticare la competizione, permetteranno allo chef stellato di immergersi in un patrimonio culturale e naturale di straordinaria bellezza.

Gli hotel in gara in Veneto

L'azienda agricola Calronche è aperta dal 1997, Francesca si occupa dell'aspetto ricettivo, suo marito dell'azienda agricola. Secondo Francesca il punto di forza della struttura è la posizione, al centro delle colline del Valdobbiadene, non lontano da Conegliano. L'esterno ha mantenuto uno stile tipico di casa di campagna, mentre le 15 stanze hanno seguito le diverse evoluzioni e ampliamenti nel corso degli anni.

La Roggia dei Cedri è un complesso di 5 unità abitative nel centro di Valdobbiadene. Alberto si occupa della sua Roggia a 360 gradi, dal check-in all'organizzazione delle escursioni per gli ospiti che accompagna con una jeep d'epoca per le colline del Valdobbiadene. Il progetto è basato su principi di edilizia green, le unità abitative sono costruite in legno di castagno e rovere con i tetti ricoperti di erba, l'arredamento è minimal.

L'agriturismo La Dolza è stato aperto nel 1992. La struttura è un'antica fattoria che offre tutto l'anno soggiorni a contatto con la natura e con gli animali. Nei tre ettari di terreno si trovano una fattoria didattica, un maneggio, un'"agrigelateria" e un allevamento di cani. La struttura si trova a Follina, cittadina rinascimentale immersa nella vallata delle colline del Prosecco DOCG.

Il Relais Althea è un'azienda agricola che dal 2000 ha aperto le porte anche al turismo. L'azienda si compone di un'ex casa colonica e di un casolare più recente dove ha sede il Relais. Secondo Marika, che dirige la struttura, i punti di forza del Relais Althea sono la posizione tranquilla in mezzo alle colline del Valdobbiadene e l'accoglienza familiare.