Bruno Barbieri e 4 Hotel: “L’hotelleria italiana tra qualche anno la farà da padrone”

Dall'8 settembre torna su Sky e NOW Bruno Barbieri 4 Hotel. In occasione dei nuovi episodi abbiamo avuto modo di porre qualche domanda allo chef per avere anticipazioni e comprendere come sta cambiando questo settore.

Ormai non ha più bisogno di troppe presentazioni: 4 Hotel è di sicuro uno degli show più amati e divertenti della scena televisiva italiana. Giudice e volto di questa produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia è sempre lui: l'inarrestabile ed esigente Bruno Barbieri, grande esperto di hôtellerie e chef stellato, ormai icona e portavoce della buona ospitalità alberghiera in Italia e nel mondo. i nuovi episodi che sono disponibili dall'8 settembre ogni domenica su Sky e in streaming su NOW, toccheranno alcune destinazioni nuove, altre già battute, in cerca dei migliori hotel della nostra penisola, in un viaggio appassionante che, ammettiamo, spesso riesce a farci sognare la vacanza anche in periodi in cui le ferie sono ancora ben lontane o appena trascorse.

Bruno Barbieri in bici

Le tappe delle 8 nuove puntate mostreranno attività in Sardegna (finora mai esplorata), sul Lago di Bolsena, a Genova, nella sempre agguerrita Napoli, in Valdobbiadene e nelle montagne de Trentino, zona di sempre grande interesse per i tantissimi turisti che lo scelgono come meta di soggiorno sia estiva che invernale. Ovviamente per scoprire tutte le altre novità dovremo vedere gli episodi ma, nel frattempo, abbiamo avuto l'occasione di porre qualche domanda a Bruno Barbieri, una chiacchierata attraverso la quale lo chef ha mostrato ancora una volta tutta la passione e l'entusiasmo che mette in questo show che, a giusta ragione, porta il suo nome.

4 Hotel ha contribuito a innovare il settore

Lo chef Barbieri in una stanza d'hotel

Tutti questi anni di Bruno Barbieri 4 hotel hanno influito concretamente sul mondo dell'hôtellerie: gli albergatori, così come gli spettatori, hanno acquisito nuove consapevolezze :"Benedetto questo programma! Stiamo ottenendo i risultati che volevamo: l'hotelleria italiana è cambiata ma siamo ancora gli inizi. Anche all'estero ci sono concittadini che aprono in altre parti del mondo realtà interessanti. Sono cambiate le generazioni, ora hanno un'idea molto più forte e intensa, ma sopratutto ho scoperto che gli albergatori escono dal loro guscio e vanno a capire cosa sta succedendo fuori. Il mondo va avanti veloce e questo è un bene." Lo chef e giudice ha poi continuato dicendo: "Gli albergatori devono uscire dalla loro comfort zone. Devono capire quali sono le tendenze e questo lo puoi fare solo andando in altri alberghi."

L'anima green dello show

Lo chef durante un'attività proposta dalle strutture

Battaglia promossa dallo show è anche quella contro l'uso indiscriminato della plastica: "Con quattro hotel abbiamo iniziato una crociata, una lotta per la sostenibilità e i clienti ora spesso diventano i Bruno Barbieri della situazione. Ci siamo resi conto che c'è molto da fare in quel frangente. L'albergatore deve pensare che sia arrivato veramente il momento di cambiare. Le persone hanno recepito questo messaggio e questo mi fa piacere perché se tutti insieme lottiamo per un pianeta sostenibile staremo tutti meglio."

Novità e certezze

Il momento della colazione

Lo chef Barbiera ha anche confermato la particolare attenzione riservata alla colazione, momento molto importante del soggiorno in un hotel perché ultimo ricordo che ci rimane di un viaggio prima di abbandonare la struttura. "L'hotelleria è il biglietto da visita del nostro paese. La gente viene in Italia per tanti motivi e quella stanza diventa un po' casa tua ma bisogna averne rispetto perché poi, effettivamente, non sei a casa. Ma vedrete, l'Italia tra qualche anno la farà da padrone."

Un momento dello show

Sulle novità di questa nuova stagione non si è sbilanciato troppo, anticipando però nuovi tormentoni e prove:"Quest'anno abbiamo introdotto un nuovo tormentone e piccoli colpi di scena nelle ispezioni che sono molto interessanti, perché, ricordate, Barbieri ne sa una più del diavolo. 4 Hotel però non è un programma per mettere in cattiva luce l'albergo, tutte le cose che noi mettiamo in evidenza servono all'albergatore per capire che necessita di una marcia in più."