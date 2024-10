Bruno Barbieri - 4 Hotel termina stasera su Sky e NOW: il Trentino Alto-Adige è l'ultima tappa

Si chiude anche questa settima stagione di 4 Hotel per Bruno Barbieri, che, per l'ultima puntata, stasera su Sky Uno e NOW, vola sulle vette del Trentino Alto-Adige per scoprire gli hotel più romantici.

Per la sua ultima puntata di stagione, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e anche in streaming su NOW, Bruno Barbieri - 4 Hotel ha scelto l'incantevole sfondo delle Dolomiti. L'appuntamento finale del settimo ciclo di episodi della show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svolge infatti sulle vette del Trentino-Alto Adige, meta perfetta per gli amanti della natura ma anche per le coppie alla ricerca di atmosfere romantiche non scontate.

Un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana tra vette imponenti e vallate verdissime: il Trentino Alto-Adige è la meta ideale per provare a riconnettersi non soltanto con la natura ma anche con la propria metà. Non a caso Bruno Barbieri ha un obbiettivo speciale in questa domenica 27 ottobre 2024: trovare la struttura sulle Dolomiti tentine in grado di offrire il miglior weekend romantico.

Gli Hotel in gara in Trentino

L'Hotel La Roccia si trova a Cavalese, nella Val di Fiemme. La struttura è stata aperta nel 1990 da Paolo e da sua moglie, ma negli ultimi anni sono stati coinvolti nella gestione della struttura anche i tre figli, che hanno aiutato nella ristrutturazione dell'hotel e nell'allargamento delle offerte proposte. Le 48 camere dell'hotel La Roccia hanno uno stile moderno con un forte carattere identitario della Val di Fiemme.

La Locanda degli Artisti si trova nella famosa località di Canazei. L'albergo è stato costruito da Sergio e da sua moglie Emanuela nel 2019, grazie anche all'aiuto del figlio architetto che ne ha curato il progetto. Sergio ha voluto un hotel diverso dagli altri, dove ha potuto coniugare l'ospitalità con la sua più grande passione, l'arte.

L'X ALP Hotel è un moderno hotel a San Giovanni di Fassa, accanto agli impianti di risalita, una posizione strategica per gli amanti degli sport invernali. La struttura si compone di 39 camere e una piccola spa. La gestione dell'hotel è affidata ad un personale giovane e dinamico che offre un soggiorno informale. La clientela dell'X ALP è principalmente composta da coppie in cerca di un luogo tranquillo e romantico.

L'Hotel Garden infine è una struttura di 40 camere a conduzione familiare nel centro di Moena. In origine era un'autofficina che nel 1970 venne trasformata in hotel dalla nonna di Genny, l'attuale direttore, da allora l'albergo è gestito dalla famiglia e nel corso degli anni ha subito diverse ristrutturazioni importanti. La posizione dell'hotel Garden è strategica perchè permette ai clienti di godere sia della natura della Val di Fassa che delle belle vie del centro del paese.