Bruno Barbieri – 4 Hotel, stasera su Sky e NOW: il quarto episodio fa tappa nella Riviera di Ulisse

Il nuovo episodio di 4 Hotel viaggia lungo il basso Lazio tra il Circeo, Terracina, Fondi e Gaeta, in una terra ricca di mito: gli albergatori saranno all'altezza delle aspettative di Bruno Barbieri?

Nuova puntata per Bruno Barbieri - 4 Hotel, in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW, tutta dedicata alla Riviera di Ulisse. Quello dello chef esperto di hôtellerie sarà un viaggio tra promontori e borghi sul Tirreno in cui quattro strutture si giocano il titolo di migliore accoglienza.

In primo piano, come sempre, restano servizio, pulizia, coerenza di prezzo e identità del territorio, con uno sguardo più insistito sulla sostenibilità.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: alla scoperta della Riviera di Ulisse

L'itinerario della puntata di domenica 28 settembre abbraccia un tratto di costa dove natura, archeologia e turismo balneare convivono in modo unico. Qui l'hôtellerie deve saper integrare mare e mito con esigenze contemporanee: dall'efficienza energetica alla gestione dell'acqua, dall'uso di materiali a basso impatto ambientale alla valorizzazione delle filiere locali.

È il contesto ideale per Bruno Barbieri per misurare quanto l'ospitalità sappia raccontare un luogo senza trasformarlo in cartolina.

Quattro hotel, quattro ricette di accoglienza, una sola sfida

La sfida mette a confronto modelli diversi di intendere l'accoglienza: il boutique hotel immerso nel verde, il family village fronte mare, il villaggio storico con spiaggia privata e la struttura cittadina affacciata sul golfo in pieno rilancio.

Le carte vincenti? Comfort reale (camere curate e silenziose), servizi coerenti con il prezzo (dalla colazione alla spiaggia), capacità di progettare l'esperienza - non solo la stanza. Chi saprà far percepire al viaggiatore l'anima della Riviera di Ulisse senza rinunciare alla funzionalità quotidiana guadagnerà punti preziosi in classifica.

Le regole di 4 Hotel e il peso del Barbieri Plus

Bruno Barbieri

Il format conferma la "verifica incrociata": gli albergatori dormono l'uno da l'altro e si valutano a vicenda su location, camera, colazione, servizi e prezzo. Nel giudizio finale però entra in gioco il conduttore, che può assegnare il Barbieri Plus - un extra di 5 punti - per premiare un dettaglio capace di fare davvero la differenza: una scelta green credibile, un servizio puntuale, un'idea di ospitalità che non si limita all'estetica.

L'appuntamento è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata dedicata alla Riviera di Ulisse di Bruno Barbieri - 4 hotel ha tutte le carte in regola per essere una gara serrata e, soprattutto, per regalarci uno sguardo concreto su come l'hotellerie italiana stia cambiando tra consapevolezza ambientale e voglia di esperienze autentiche.