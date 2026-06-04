Simone Dell’Agnello svela cosa è successo con Mila Suarez dopo The 50

Dopo il reality The 50, Simone Dell'Agnello racconta come si è evoluto il rapporto con Mila Suarez: tra impegni, distanza e dubbi emersi fuori dalle telecamere, la storia si è interrotta.

Tra le dinamiche che più hanno catturato l'attenzione del pubblico di The 50 c'è stata senza dubbio quella tra Mila Suarez e Simone Dell'Agnello. I due concorrenti avevano mostrato una forte complicità all'interno del reality di Prime Video, culminata anche con un bacio. A distanza di settimane, però, è lo stesso Simone a chiarire cosa è realmente accaduto una volta spente le telecamere.

Fin dalle prime puntate Simone Dell'Agnello aveva manifestato il proprio interesse nei confronti di Mila Suarez, definendola il suo prototipo ideale di donna dal punto di vista estetico. L'avvicinamento tra i due era apparso naturale e spontaneo, tanto da portare alla nascita di una coppia, molto chiacchierata sui social.

Durante il reality - che rivedremo anche nella prossima stagione televisiva - infatti, non erano mancati momenti di complicità culminati in un bacio che aveva fatto sperare il pubblico in una possibile storia d'amore anche lontano dalle telecamere.

Il bacio tra Simone Dell’Agnello e Mila Suarez a The 50

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni dopo la fine del programma, Simone ha spiegato che la conoscenza con Mila non è proseguita principalmente a causa degli impegni lavorativi che hanno reso difficile incontrarsi. L'ex protagonista di Temptation Island ha sottolineato di aver vissuto il rapporto con sincerità e senza secondi fini: "C'è stato qualche episodio in cui sono salito a Milano ma non riuscivamo mai a incontrarci. Da parte mia non c'è mai stata recitazione, nel dopo programma ho fatto molte cose nei suoi confronti, ma purtroppo è finita".

A far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Simone durante un'intervista a Lisa Fusco nel format A Tutto Gossip. In quell'occasione il giovane ha ammesso di aver cambiato parzialmente idea sul comportamento di Mila dopo la fine dell'esperienza televisiva.

Secondo Simone, all'interno del programma tutto sembrava spontaneo, ma una volta terminato il reality avrebbe iniziato a nutrire qualche dubbio sulle reali intenzioni della modella marocchina. Pur senza entrare nei dettagli, Dell'Agnello ha dichiarato che potrebbero esserci stati aspetti strategici da parte di Mila, precisando però che il suo coinvolgimento è sempre stato autentico.

Chi sono Simone Dell'Agnello e Mila Suarez

Prima dell'approdo nel cast di The 50, Simone Dell'Agnello aveva già conquistato una certa notorietà partecipando come tentatore a Temptation Island 2024. In precedenza aveva inoltre militato nell'Inter Primavera e preso parte al programma Holiday Crush. Mila Suarez, invece, è un volto già noto al mondo del gossip e dei reality. In passato è stata legata sentimentalmente ad Alex Belli e ha partecipato a La Pupa e il Secchione, dove fu protagonista di un acceso confronto con Paola Caruso, le due vennero alle mani e la Caruso fu squalificata.