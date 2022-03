Bruce Willis: I Razzie Awards non cancelleranno la categoria "peggior performance di Bruce Willis del 2021"

Dopo l'annuncio del ritiro di Bruce Willis dalle scene dopo che gli è stata diagnosticata l'afasia, una rara malattia cognitiva che erode la capacità di parlare e comprendere il linguaggio, i Razzie Awards hanno confermato la decisione di mantenere la categoria "La peggiore interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021".

"I Razzies sono davvero dispiaciuti per la condizione diagnosticata a Bruce Willis. Forse questo spiega perché ha voluto uscire con il botto nel 2021. I nostri migliori auguri a Bruce e famiglia" si legge in un tweet diffuso dall'account ufficiale del premio satirico che si fa beffe di Hollywood premiando i peggiori film e le peggiori performance dell'anno.

In un successivo scambio con IndieWire, i co-fondatori dei Razzies John JB Wilson e Mo Murphy hanno ribadito il loro sostegno a Bruce Willis e alla sua famiglia, difendendo la tempo stesso la categoria introdotta nell'ultima edizione del premio, "peggior performance di Bruce Willis del 2021" dichiarando:

"In difesa di Willis, forse i suoi rappresentanti non avrebbero dovuto lasciargli fare un volume di lavoro così intenso in così poco tempo, soprattutto se erano a conoscenza della sua condizione. In difesa di Willis, i suoi rappresentanti avrebbero dovuto tenere d'occhio meglio la sua eredità".

Il duo ha, inoltre, ribadito: "Va inoltre sottolineato che la categoria 'Bruce Willis' era specifica per il 2021. Non abbiamo mai inteso che fosse una categoria in corso".

I Razzie 2022 avevano aggiunto la categoria performance di Bruce Willis proprio per sottolineare la grande quantità di pellicole di qualità non eccelsa interpretate dal divo nel 2021, categoria che comprendeva ben otto film e che ha visto "trionfare" il fantascientifico Cosmic Sin.