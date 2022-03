Razzie Awards 2022, l'elenco dei vincitori: c'è anche Jared Leto

La stagione dei premi si conclude questo fine settimana con la notte degli Oscar e, come da tradizione, i Razzie Awards 2022 hanno annunciato, il giorno prima degli Academy Awards, i propri vincitori, relativamente ai peggiori film e attori dei mesi scorsi.

Dopo aver ottenuto il maggior numero di nomination ai Razzie Awards 2022, la versione Netflix del musical di Broadway dedicato a Lady Diana, ovvero Diana - The Musical, si è portata a casa il numero più alto di statuette, superando la concorrenza in ben cinque categorie. Il progetto è stato infatti scelto come peggior film, peggior attrice protagonista, peggior attrice non protagonista, peggior regista e peggior sceneggiatura.

Space Jam - New Legends ha ricevuto il secondo maggior numero di premi ai Razzie Awards, tre in totale, con la star LeBron James che è stato anche eletto come peggior attore. Il film della Warner Bros. ha anche ottenuto la statuetta per la peggiore coppia cinematografica e quella per il peggior Remake/Rip-Off/Sequel.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori ai Razzie Awards 2022:

Peggior Film: Diana The Musical (Netflix Version)

Diana The Musical (Netflix Version) Peggior Regista: Christopher Ashley (Diana The Musical)

Christopher Ashley (Diana The Musical) Peggior Attore: Lebron James (Space Jam: A New Legacy)

Lebron James (Space Jam: A New Legacy) Peggior Attrice: Jeanna de Waal (Diana the Musical)

Jeanna de Waal (Diana the Musical) Peggior Attore Non Protagonista: Jared Leto (House of Gucci)

Jared Leto (House of Gucci) Peggior Attrice Non Protagonista: Judy Kaye (Diana the Musical)

Judy Kaye (Diana the Musical) Peggior Coppia: LeBron James & Any Warner Cartoon Character (Space Jam: A New Legacy)

LeBron James & Any Warner Cartoon Character (Space Jam: A New Legacy) Peggior Sceneggiatura: Joe DiPietro (Diana the Musical)

Joe DiPietro (Diana the Musical) Peggior Remake, Rip-Off, Sequel: Space Jam: A New Legacy

Space Jam: A New Legacy Peggior Performance di Bruce Willis in un film del 2021: Cosmic Sin

Come emerge dall'elenco appena riportato, quest'anno i Razzie Awards hanno anche aggiunto una categoria tutta dedicata a Bruce Willis, per decretare la peggiore interpretazione dell'attore in un film del 2021. A Will Smith, invece, è stato assegnato il Redeemer Awards per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard. Gli altri contendenti per il riconoscimento erano Jamie Dornan (Belfast) e Nicolas Cage (Pig). Tra i recenti vincitori del Redeemer Award ricordiamo Eddie Murphy nel 2020 e Melissa McCarthy nel 2019. Durante la notte degli Oscar 2022, Smith scoprirà se sarà riuscito ad ottenere sia un Razzie che un premio Oscar per lo stesso film.