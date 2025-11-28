Bruce Willis, la moglie Emma Heming nel Giorno del Ringraziamento: "La demenza è dura ma c'è ancora gioia"

Emma Heming ha pubblicato un messaggio ai fan di Bruce Willis nel Giorno del Ringraziamento, facendo leva sulla gioia che ancora accompagna la sua famiglia anche nei momenti di festa nonostante la malattia del marito.

Nel messaggio Emma Heming sottolinea proprio questo aspetto, spiegando di essere grata per poter vivere con gioia questi momenti insieme alle persone che ama anche in un periodo difficile come quello che la famiglia Willis sta vivendo.

Il messaggio di Emma Heming per il Ringraziamento

La moglie di Bruce Willis è determinata a combattere l'immagine negativa che le persone hanno dei malati di demenza e sulle loro famiglie. Nonostante abbia dovuto adattare le feste in base alla condizione di salute del marito, la famiglia Willis prova ancora molta gioia durante le festività.

Bruce Willis in una scena di Cosmic Sin

"Devi imparare e adattarti e creare nuovi ricordi" ha spiegato Heming "portare avanti le stesse tradizioni che avevi prima. La vita va avanti. Va semplicemente avanti. La demenza è difficile, ma c'è ancora gioia al suo interno. Penso sia importante non dipingere un'immagine così negativa attorno alla demenza. Stiamo ancora ridendo. C'è ancora gioia. Semplicemente, appare diversa. Bruce amava il Natale e noi amiamo celebrarlo con lui. Semplicemente, ora appare diverso, quindi ci siamo adattati"

La battuta su Die Hard e la malattia di Bruce Willis

Emma Heming ha scherzato anche sull'eterno dilemma legato a Die Hard, affermando che lo guarderanno per ché è un film di Natale. Nei giorni scorsi, Macaulauy Culkin aveva dichiarato di non ritenerlo un film natalizio beccandosi qualche fischio dalla platea di spettatori.

Bruce Willis si è ritirato nel 2022 dopo la diagnosi dell'afasia, una condizione che gli ha compromesso le sue capacità cognitive e comunicative. L'anno successivo gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale.

Dalla diagnosi in poi, Emma Heming si è impegnata nella sensibilizzazione sulla condizione e le sfide affrontate dai caregiver, scrivendo anche un libro sull'argomento. Bruce Willis e Emma Heming sono sposati dal 2009 e hanno avuto due figlie, Mabel, 13 anni, ed Evelyn, 11 anni. L'attore ha altre tre figlie, ormai adulte, avute con l'ex moglie Demi Moore.