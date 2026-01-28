Bruce Willis, la moglie rivela: "Non è consapevole di soffrire di demenza"

Bruce Willis, secondo quanto ha dichiarato la moglie Emma, non è consapevole di soffrire di demenza.

Durante un'intervista rilasciata al podcast The Unexpected Journey sono stati condivisi nuovi dettagli della vita quotidiana della star del cinema.

L'aggiornamento sulla situazione di Bruce Willis

Emma Heming Williams ha parlato del marito spiegando: "Credo che pensi sia la sua normalità. C'è questo termine, questa condizione neurologica, che accompagna la DFT e altri tipi di demenza, chiamata anosognosia, ovvero il cervello non riesce a identificare cosa gli sta succedendo".

Assassin: Bruce Willis in una scena del film

La moglie dell'attore ha proseguito: "La gente pensa che questo possa essere anche un segno di negazione, come quando non si vuole andare dal medico perché pensi 'Sto bene'. In realtà... Si tratta dell'anosognosia che entra in gioco".

Emma ha voluto ribadire: "Bruce non ha mai capito realmente la situazione. Non ha mai collegato gli elementi legati a questa malattia. Ne sono davvero felice. Sono davvero felice che non lo sappia".

Il rapporto della star con la famiglia

Parlando dell'attuale situazione di Bruce Willis, la moglie ha inoltre rivelato: "Lui è ancora davvero molto presente nel suo corpo... Quando qualcuno mi chiede: 'Sa ancora chi sei?'. Sì, lo sa, perché non ha l'Alzheimer, ha la DFT. Ha un modo per entrare in connessione con me, con le nostre figlie, che potrebbe non essere quello con cui entrate in contatto con le persone che amate, ma è comunque davvero meraviglioso e significativo, semplicemente diverso. Impari ad adattarti".

In precedenza Emma aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate a causa della malattia, sottolineando tuttavia che si può trovare dei momenti di gioia anche affrontando situazioni dolorose come quelle causate dalla demenza di cui soffre la star di Hollywood.

Ecco l'intervista rilasciata dalla moglie dell'attore: