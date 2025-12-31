Bruce Willis, Emma Heming festeggia 18 anni di relazione: "Fortunata a conoscere questo tipo di amore"

La moglie della star di Die Hard e Unbreakable ha ricordato l'anniversario dell'inizio della relazione con l'attore e attuale marito.

Emma Heming ha pubblicato un post su Instagram in cui ha pubblicato una foto d'archivio molto dolce che mostra il marito Bruce Willis mentre le dà un bacio sulla testa. Nella didascalia, Heming ha celebrato una tappa importante della storia con il marito.

L'autrice e imprenditrice ha voluto condividere con i propri fan un momento importante della sua vita, in un periodo complicato dalla malattia di Willis, che dal 2022 ha dovuto ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Il post di Emma Heming sul fidanzamento con Bruce Willis

"Diciotto anni fa, è diventato il mio fidanzato" ha scritto Heming nella didascalia "Con un solo bacio sulla sommità della mia testa, il tempo si è fermato". Per concludere il messaggio, la moglie di Bruce Willis ha aggiunto: "Sono così fortunata a conoscere questo tipo di amore".

Emma Heming e Bruce Willis si sono sposati nel 2009 e hanno avuto due figlie, Mabel, 13 anni, e Evelyn, 11 anni. L'attore era già stato sposato in passato con Demi Moore, dal 1987 al 2000, con la quale ha avuto tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah.

Come sono cambiate le feste nella famiglia di Bruce Willis

Emma Heming ha raccontato della sua esperienza come caregiver del marito da quando nel 2023 gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale.

Prima di Natale, Emma ha pubblicato un post sul blog raccontando come le festività siano cambiate per la sua famiglia da quando Bruce ha iniziato a manifestare i sintomi della rara malattia cerebrale: "Le festività non scompaiono con una diagnosi di demenza. Cambiano. E se questo cambiamento può fare male, può anche lasciare spazio a nuove tradizioni, a una gioia più delicata e a una connessione che resta profondamente importante" ha riflettuto "Ho scritto questo per chiunque stia attraversando questo periodo prendendosi cura di una persona che ama e tenendo insieme tante cose allo stesso tempo".

Da qualche tempo, Bruce Willis si è trasferito in una casa accanto a quella familiare dove può essere seguito costantemente da personale qualificato.