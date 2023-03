Bruce Willis, la moglie ricorda il rinnovo dei voti nuziali: "Cogliete ogni opportunità" (VIDEO)

Bruce Willis e la moglie nel 2019 hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio rinnovando i voti nuziali. Emma Heming ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram per ricordare il momento. Alla cerimonia era presente anche Demi Moore, ex moglie della star. I due, come è noto, hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Il video condiviso da Emma Heming è stato girato dalla stessa Demi Moore, alla funzione hanno partecipato parenti ed amici della coppia. "In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto 'lo voglio' nel 2009. Sono così felice di averlo fatto", ha scritto Heming Willis nella caption. "Cogliete ogni opportunità per unirvi e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti bellissimi e ricordi da conservare per tutta la vita. E dobbiamo mantenere quei ricordi al sicuro e vivi per quelli che potrebbero non essere capaci di farlo", ha concluso Emma.

Bruce Willis ed Emma Heming si sono sposati il 21 marzo 2009 nelle isole caraibiche Turks e Caicos. Dieci anni dopo, la coppia ha deciso di rinnovare i voti nuziali nella stessa località. Lo scorso 19 marzo Bruce ha festeggiato 68 anni, anche quel giorno la famiglia gli è stata vicina per fargli sentire il calore di cui la star ha bisogno in un momento così difficile della sua vita.

Bruce Willis, la moglie ai paparazzi: "Smettetela di gridare in sua presenza"

L'attore soffre di demenza frontotemporale, come ha rivelato la famiglia in un comunicato rilasciato a febbraio dove si leggeva: "Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di Bruce, di afasia, nella primavera del 2022, la sua condizione è progredita e ora abbiamo una diagnosi più precisa: demenza frontotemporale (conosciuta come FTD). Sfortunatamente le sfide con la comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce affronta. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara".

La demenza frontotemporale è una malattia neurodegenerativa che colpisce le aree del cervello responsabili del controllo del comportamento, dell'emozione e del linguaggio. Le persone con DFT possono avere problemi di giudizio, di memoria e di ragionamento. La DFT è una malattia progressiva e può portare alla perdita di abilità motorie e alla compromissione della capacità di svolgere attività quotidiane.