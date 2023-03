Bruce Willis, la moglie ai paparazzi: "Smettetela di gridare in sua presenza"

La moglie si è rivolta direttamente ai paparazzi chiedendogli di smettere di gridare in presenza dell'attore per la sua sicurezza.

Emma Heming Willis, moglie dell'attore Bruce Willis, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede ai paparazzi di "mantenere le distanze" quando seguono l'attore 67enne, a cui è stata recentemente diagnosticata una rara forma di demenza.

Heming Willis ha postato un video su Instagram, raccontando un recente incidente in cui i fotografi hanno tentato di parlare con suo marito mentre faceva una rara apparizione pubblica per incontrare un gruppo di amici per un caffè a Santa Monica.

"Se siete qualcuno che si occupa di una persona affetta da demenza, sapete quanto può essere difficile e stressante portarla fuori nel mondo e guidarla in modo sicuro, anche solo per prendere una tazza di caffè", ha detto. "È chiaro che c'è ancora molto da fare in termini di educazione. Quindi questo messaggio è rivolto ai fotografi e ai videomaker che cercano di ottenere immagini esclusive di mio marito in giro per il mondo. Mantenete le distanze".

"So che questo è il vostro lavoro, ma magari tenetevi a distanza", ha continuato. "Per favore, non urlate a mio marito, non chiedetegli come sta, o qualsiasi altra cosa. Non urlategli 'yippee-ki-yay', non fatelo. Lasciategli spazio. Permettete alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di portarlo dal punto A al punto B in modo sicuro. Questo è il mio consiglio".

Bruce Willis ha venduto 65 milioni di dollari di proprietà da quando la sua salute è peggiorata

La dichiarazione arriva poche settimane dopo che la famiglia aveva annunciato che l'afasia di Bruce Willis era progredita in demenza frontotemporale, che spesso viene diagnosticata in età più giovane rispetto ad altre forme di demenza. I sintomi possono includere cambiamenti di personalità, difficoltà di linguaggio e difficoltà motorie.