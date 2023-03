Bruce Willis: la moglie Emma Heming e Demi Moore festeggiano il suo compleanno, i video commoventi

Bruce Willis ha compiuto ieri 68 anni. La moglie Emma Heming Willis e l'ex moglie Demi Moore hanno celebrato il compleanno dell'attore, che lotta contro una grave forma didemenza, pubblicando alcuni commoventi video sui social media.

Il mese scorso la famiglia di Bruce Willis ha rivelato la malattia di cui soffre l'attore, la demenza frontotemporale (FTD), una forma sempre più debilitante della malattia che lo ha costretto al ritiro dalle scene.

Per alleviare parte dello stress, la moglie Emma ha utilizzato Instagram per tenere aggiornati i fan sulle condizioni del divo di Die Hard, sfogando le proprie preoccupazioni e la propria angoscia. Ecco le sue parole:

"Quindi oggi è il compleanno di mio marito. Ho iniziato la mattinata piangendo, come potete vedere dai miei occhi gonfi e dal mio naso che cola".

Heming ha ammesso che lo sforzo per apparire forte nei mesi successivi alla diagnosi di Bruce Willis è stato arduo:

"Penso solo che sia importante che vediate tutti i lati di questo. Le persone mi dicono sempre 'Oh, sei così forte, non so come fai.' Non ho scelta. Vorrei averla. Ma sto anche crescendo due bambine in tutto ciò, quindi a volte devo farmi forza ed è quello che sto facendo. Ma ho momenti di tristezza ogni giorno, dolore ogni giorno, e oggi nel giorno del suo compleanno lo sento ancor di più".

La moglie di Willis confessa di essersi commossa mentre preparava un montaggio per Instagram per celebrare il compleanno di suo marito:

"Non so perché lo faccio, i video sono come una coltellata nel mio cuore. Ma per quanto mi costi, lo faccio per voi perché so quanto amate mio marito - non piangere, Emma - e questo significa molto per me, quindi grazie."

A sua volta l'ex moglie di Bruce Willis, Demi Moore, ha pubblicato un video per celebrare il suo compleanno. Il video ritrae una celebrazione in famiglia con le figlie dell'attore che cantano "Happy Birthday" e Willis che spegne le candeline.