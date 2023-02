Bruce Willis: la famiglia rivela che soffre di demenza frontotemporale

La famiglia di Bruce Willis ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, rivelando che ora l'attore soffre di demenza frontotemporale.

La moglie della star - in un comunicato firmato anche da Demi Moore, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn - ha condiviso una foto su Instagram rivelando che la sua condizione è peggiorata negli ultimi mesi.

Emma Heming Willis ha scritto online: "La nostra famiglia voleva iniziare esprimendo la nostra più profonda gratitudine per l'incredibile dimostrazione di affetto, sostegno e storie meravigliose che abbiamo tutti ricevuto da quando abbiamo condiviso l'iniziale diagnosi di Bruce".

Il messaggio prosegue spiegando la situazione di Bruce Willis: "In quello spirito, volevamo darvi un aggiornamento sul nostro amato marito, padre e amico visto che ora abbiamo una comprensione migliore di quello che sta affrontando. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di Bruce, di afasia, nella primavera del 2022, la sua condizione è progredita e ora abbiamo una diagnosi più precisa: demenza frontotemporale (conosciuta come FTD). Sfortunatamente le sfide con la comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce affronta. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara".

Emma ha aggiunto: "Bruce ha sempre creduto nell'usare la propria voce nel mondo per aiutare gli altri, e aumentare la consapevolezza sulle tematiche importanti, pubblicamente e privatamente. Sappiamo nei nostri cuori che - se potesse farlo oggi - vorrebbe reagire portando l'attenzione del mondo e creando connessioni con le persone che stanno affrontando questa malattia debilitante, facendo capire l'impatto che ha su così tanti individui e sulle loro famiglie".

Il messaggio di Emma si conclude invitando i fan a informarsi sulla malattia e ribadendo: "Bruce ha sempre trovato gioia nella vita - e ha aiutato tutte le persone che conosce a fare lo stesso".

La moglie dell'attore ha sottolineato che la "compassione, la comprensione e il rispetto" dimostrato dal prossimo permetterà alla famiglia ad aiutare Bruce a vivere pienamente la sua esistenza.

La demenza frontotemporale ha delle conseguenze come serie difficoltà nel risolvere problemi, sbalzi di umore, incapacità di pianificare e gestire le emozioni, comportamenti ossessivi e difficoltà nel parlare.