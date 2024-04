Bruce Willis generosissimo: sul set di Armageddon donava una mancia extra settimanale alla troupe

La generosità di Bruce Willis ha fatto felice la troupe di Armageddon, foraggiata di mance extra per passare un sereno weekend.

Bruce Willis, divo dal cuore d'oro. A rivelarlo a People è il produttore Jerry Bruckheimer, il quale ha ricordato come l'attore abbia donato mance extra alla troupe di Armageddon durante la lavorazione del blockbuster per essere sicuro che avessero a disposizione "soldi extra alla fine della settimana."

Bruce Willis in una sequenza di Armageddon (1998)

"Bruce è un brav'uomo" ha detto Bruckheimer. "Era così generoso con la troupe. Raccoglievano delle mance e lui gettava un sacco di soldi nel cappello, e i membri della truoupe si portavano via dei bei soldini extra alla fine della settimana, chiunque vincesse".

Jerry Bruckheimer ha definito Bruce Willis "un buon amico" e un "uomo generoso" tanto da partecipare alla riffa settimanale della troupe con lauti contributi.

Il culto di Armageddon

Ben Affleck e Liv Tyler in Armageddon (1998)

Diretto da Michael Bay, Armageddon vede nel cast anche Billy Bob Thornton, Liv Tyler e Ben Affleck. Al centro del film un gruppo di trivellatori petroliferi impiegati dalla NASA per volare nello spazio e impedire la collisione di un enorme asteroide con la Terra facendolo brillare inserendo una bomba nucleare nel suo nucleo. Con 553,7 milioni di dollari di biglietti venduti in tutto il mondo, Armageddon si è imposto come uno dei maggiori incassi del 1998.

Bruce Willis si è ritirato dalla recitazione nel 2022 quando la sua famiglia ha reso nota la diagnosi di afasia che impediva all'attore di proseguire il suo lavoro. Nel febbraio 2023, i familiari dell'attore hanno confermato che l'afasia di Willis era il risultato della demenza frontotemporale.