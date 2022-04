Armageddon, Michael Bay: "Durante le riprese Bruce Willis ha cercato di introdursi in uno shuttle alla NASA"

Michael Bay ha ricordato l'emozionante esperienza sul set del suo cult Armageddon rivelando che la star Bruce Willis ha provato a introdursi in uno shuttle mentre si trovava a girare alla NASA.

Bruce Willis in una sequenza di Armageddon (1998)

Ventiquattro anni fa, Michael Bay ha girato uno dei suoi film di maggior successo, l'avventura fantascientifica Armageddon, che vedeva protagonista la star Bruce Willis.

Il divo interpretava Harry S. Stamper, il leader di una squadra di trivellatori di petrolio che si improvvisano astronauti principianti per salvare il mondo da un asteroide delle dimensioni del Texas.

Armageddon era solo il terzo lungometraggio di Michael Bay quindi l'ingaggio di Willis è stato un gran colpo, soprattutto perché il regista era stato ispirato dai film della star d'azione (soprattutto Trappola di cristallo) fin dall'inizio della sua carriera.

In una recente intervista, Bay ha riflettuto sull'eredità di Willis spiegando a Variety cosa rende l'attore, costretto a ritirarsi dalla recitazione dopo essere stato colpito dall'afasia, così iconico:

"Bruce, è una star del cinema. Domina lo schermo. È anche molto divertente".

Dell'esperienza con l'iconico attore, Bay ha rivelato: "Lui prende il controllo del cast, ha una grande energia e io mi sono divertito moltissimo. All'inizio faceva il duro, ma il set di Armageddon è stato così divertente. Era quasi come un campeggio".

Armageddon, Michael Bay su Bruce Willis: "Era una vera star del cinema"

E proprio come ogni bravo campeggiatore, Bruce Willis ha avuto i suoi momenti di furbizia. Mentre la troupe girava le scene alla NASA, l'attore ha tentato di introdursi nella navetta spaziale.

"Hanno interrotto la preparazione per un'ora per noi. Siamo sul gantry [l'Orbiter Access Arm, che consente l'accesso alla navetta] e Bruce è riuscito a entrare", ha ricordato Bay, spiegando che all'attore era permesso sedersi sulla porta della capsula, ma non andare oltre. "Viene da me, 'Mike, faremo una ripresa; la seconda ripresa, corro e vado all'interno della navetta.'"

Così la coppia si è spostata dalla camera bianca alla porta della capsula. Bay ha proseguito il racconto ricordando: "Bruce sta per entrare nella navetta spaziale... e questi ragazzi, tutti in giacca e cravatta, completamente mascherati, agitavano il dito facendo cenno di no ed esclamando 'Uh, uh, uh!'".