Armageddon: Jason Isaacs svela il suo rimpianto legato al film con Bruce Willis

Jason Isaacs ha parlato della sua esperienza sul set di Armageddon accanto a Bruce Willis, spiegando cosa rimpiange di quell'apprizione.

Il film era stato diretto da Michael Bay e la sceneggiatura era firmata da Jonathan Hensleigh e J.J. Abrams.

In un'intervista rilasciata a The Guardian, Jason Isaacs ha ora raccontato che inizialmente gli era stato offerto il ruolo di uno degli astronauti in Armageddon. L'attore avrebbe quindi potuto avere una parte più importante nella storia con protagonista Bruce Willis, ma le riprese di Divorcing Jack lo hanno obbligato a rinunciare.

Isaacs ha raccontato: "Mi avevano offerto una parte più importante, quella di un astronauta, ma stavo proprio per iniziare a girare Divorcing Jack e i miei agenti americani non riuscivano a capire perché non avevo rinunciato per recitare accanto a Bruce Willis".

L'attore ha quindi proseguito sottolineando: "Sono finito per interpretare un premio di consolazione, e ho dovuto stare sul set vicino a Bruce Willis per sei mesi mentre gli astronauti mi passavano accanto e io pensavo che avrei potuto essere io uno di quelli che indossavano una di quelle tute".