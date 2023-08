Bruce Willis è stato 'costretto' a recitare ne Il sesto senso e in Armageddon

Le notizie riguardanti un possibile cameo di Bruce Willis nell'ultimo film di Quentin Tarantino hanno riportato all'attenzione dei fan alcune curiosità riguardanti la carriera della star, tra cui il motivo per cui è stato coinvolto nella produzione di film diventati cult come Armageddon e Il Sesto Senso.

Un articolo condiviso dal Los Angeles Times ha infatti ricordato come l'attore sia stato quasi 'obbligato' a recitare in tre film negli anni '90.

I problemi con la Disney

Bruce Willis avrebbe dovuto recitare in un film intitolato Broadway Brawler, una commedia romantica ambientata nel mondo dello sport, accanto a Maura Tierney. La star di Die Hard avrebbe dovuto avere la parte di un ex giocatore di hockey, tuttavia l'attore ha criticato pubblicamente più volte le persone coinvolte tra gli interpreti e nel team del progetto, causando alcuni licenziamenti e altri problemi che hanno portato alla cancellazione della produzione.

Willis è quindi stato considerato legalmente responsabile di quanto accaduto e Disney era pronta a fargli causa, chiedendo danni pari a 17,5 milioni di dollari. Bruce, invece che rischiare di dover pagare la cifra, ha quindi accettato di recitare in tre film dello studio con un compenso inferiore rispetto ai suoi standard.

I progetti accettati da Willis

Il primo dei tre titoli è quindi stato Armageddon, per cui ha guadagnato solo 3 milioni di dollari. Il secondo lungometraggio è stato invece Il sesto senso e il terzo Faccia a faccia. I film, nonostante siano stati realizzati da Bruce Willis solo per rispettare i termini dell'accordo, hanno ottenuto ottimi incassi, permettendogli inoltre di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.